ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Продукты, мебель и холодильники для школ и больниц: второй гуманитарный конвой из Беларуси направили в Украину

12.06.2018 19:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Беларусь направила очередной гуманитарный груз в Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продукты, мебель и холодильники для школ и больниц: второй гуманитарный конвой из Беларуси направили в Украину

12 июня в 8 утра автомобильная колонна МЧС пересекла государственную границу в международном пункте пропуска Новая Гута. В четырех грузовиках порядка 80 тонн груза – это продукты, гигиенические средства, мебель и холодильники для школ и больниц, находящихся по обе стороны линии разграничения.

Продукты, мебель и холодильники для школ и больниц: второй гуманитарный конвой из Беларуси направили в Украину

Продукты, мебель и холодильники для школ и больниц: второй гуманитарный конвой из Беларуси направили в Украину

Александр Добриян, СТВ:
Это уже второй гуманитарный конвой из Беларуси для жителей восточной Украины. Первый отправился в соседнюю страну ровно год назад, в июне 2017.

Продукты, мебель и холодильники для школ и больниц: второй гуманитарный конвой из Беларуси направили в Украину

Одно из главных отличий нынешней помощи в ее объемах: по массе груз стал в два раза больше. В фурах продукты питания и средства гигиены – всего около двух тысяч индивидуальных наборов. Два грузовика везут парты, стулья, шкафы и холодильники для школьников Луганской и Донецкой областей. 

Продукты, мебель и холодильники для школ и больниц: второй гуманитарный конвой из Беларуси направили в Украину

Продукты, мебель и холодильники для школ и больниц: второй гуманитарный конвой из Беларуси направили в Украину

Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Следующая точка остановки миссия международного комитета Красного Креста в Киеве, затем в Харьков, потом мы разделимся на две группы. Одна проследует в Северодонецк, другая в Краматорск.

Продукты, мебель и холодильники для школ и больниц: второй гуманитарный конвой из Беларуси направили в Украину

Как и год назад часть белорусской гуманитарной помощи будут распределять среди пострадавшего населения Украины сотрудники Международного комитета Красного Креста. Однако вторая часть груза в этот раз отправится непосредственно в районы назначения.

Продукты, мебель и холодильники для школ и больниц: второй гуманитарный конвой из Беларуси направили в Украину

Беларусь направила 80 тонн гуманитарной помощи жителям Донецка и Луганска

Впервые идея гуманитарной помощи Украине прозвучала 26 апреля 2017 года на встрече Александра Лукашенко и Петра Порошенко. Глава Беларуси пообещал, что белорусский народ окажет гуманитарную помощь населению Украины, проживающему в зоне военного конфликта. 

Продукты, мебель и холодильники для школ и больниц: второй гуманитарный конвой из Беларуси направили в Украину

От границы Беларуси до Северодонецка почти 900 километров. Это расстояние со всеми остановками по маршруту. Колонна должна пройти за двое суток.

Продукты, мебель и холодильники для школ и больниц: второй гуманитарный конвой из Беларуси направили в Украину

Продукты, мебель и холодильники для школ и больниц: второй гуманитарный конвой из Беларуси направили в Украину

Продукты, мебель и холодильники для школ и больниц: второй гуманитарный конвой из Беларуси направили в Украину

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Беларусь направила очередной гуманитарный груз в Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 12 июня в 8 утра автомобильная колонна...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко: у Беларуси и Индии есть возможности, чтобы перейти от простой торговли к совместному созданию предприятий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика