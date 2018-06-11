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Александр Лукашенко: у Беларуси и Индии есть возможности, чтобы перейти от простой торговли к совместному созданию предприятий

12.06.2018 19:35 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. От взаимной торговли к инвестированию и созданию совместных предприятий. О том, что у Беларуси и Индии для этого есть все возможности, 12 июня на встрече со спикером нижней палаты индийского парламента заявил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для нас Индия – крупный и перспективный партнер. Третья экономика на планете. Мировые аналитики не раз называли ее «новым Китаем». По итогам 2018 года двусторонний товарооборот составил 455 миллионов долларов. Но потенциал намного больше. Цель – вывести торговлю на миллиард. Об этом шла речь и в ходе визита Александра Лукашенко в Индию, который состоялся в сентябре 207 года. 

Александр Лукашенко: у Беларуси и Индии есть возможности, чтобы перейти от простой торговли к совместному созданию предприятий

Анастасия Иванникова, СТВ:
Возле нашей Палаты представителей мы находимся не случайно. В Беларусь приехали индийские коллеги – парламентская делегация. Кстати, этот орган законодательной власти в Индии как и у нас двухпалатный. Нижняя палата или Лок сабха, в переводе народная – наиболее влиятельная из двух палат. Превосходит верхнюю и по своему значению, и по объему полномочий. Избираются депутаты прямым всеобщим тайным голосованием на основе мажоритарной системы.

Александр Лукашенко: у Беларуси и Индии есть возможности, чтобы перейти от простой торговли к совместному созданию предприятий

Вот уже 4 года Лок сабху возглавляет Сумитра Махаджан. А ведь свою карьеру в парламенте начала еще в 1989-ом. Не один год была государственным министром образования, потом министром связи и информационных технологий и даже министром нефти и газа Индии. Такой насыщенный послужной список еще раз доказывает: в центре ее внимания самые разные сферы. В том числе двусторонний диалог. Еще вчера на многочисленных переговорах Сумитра Махаджан не единожды поблагодарит за теплый прием. Даже у трапа самолета. Такой же теплой и радушной будет и сегодняшняя встреча уже во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко: у Беларуси и Индии есть возможности, чтобы перейти от простой торговли к совместному созданию предприятий

Александр Лукашенко: у Беларуси и Индии есть возможности, чтобы перейти от простой торговли к совместному созданию предприятий

Пусть в Беларуси зарубежная гостья впервые, как глава нашего государства приезжал в Индию в сентябре 2017 года помнит хорошо. Это был третий визит Александра Лукашенко и первая встреча с новоизбранным президентом Индии. Что и говорить, для Беларуси – это перспективный партнер. Индия – третья экономика мира и страна с населением миллиард триста миллионов человек. Мировые аналитики не раз называли ее «новым Китаем». Неспроста. В 2028 году по населению она может обогнать Поднебесную. А тут недалеко и до лидерства по темпам роста ВВП.

Александр Лукашенко: у Беларуси и Индии есть возможности, чтобы перейти от простой торговли к совместному созданию предприятий

Александр Лукашенко: у Беларуси и Индии есть возможности, чтобы перейти от простой торговли к совместному созданию предприятий

По-настоящему грандиозные у Индии и планы. Запущено несколько глобальных программ: «Квалифицированная Индия», «Умные города». А, к примеру, «Делай в Индии» охватывает развитие сразу 25 секторов экономики: от туризма до горнодобывающей промышленности. Своими наработками в этих сферах белорусы готовы поделиться. Тем не менее пока не устраивают цифры товарооборота. По итогам 2017 года 455 миллионов долларов. Цель – миллиард. И это тот случай, когда можем, если захотим.

Александр Лукашенко: у Беларуси и Индии есть возможности, чтобы перейти от простой торговли к совместному созданию предприятий

Александр Лукашенко: у Беларуси и Индии есть возможности, чтобы перейти от простой торговли к совместному созданию предприятий

Есть возможности перейти к созданию предприятий по образцу с КНР – Президент Беларуси о сотрудничестве с индийскими партнёрами

Александр Лукашенко: у Беларуси и Индии есть возможности, чтобы перейти от простой торговли к совместному созданию предприятий

Александр Лукашенко: у Беларуси и Индии есть возможности, чтобы перейти от простой торговли к совместному созданию предприятий

Позиции Беларуси и Индии во многом близки. Совпадаем по основным вопросам международной повестки. Дополнительные точки соприкосновения появились после сентябрьского визита. Стремимся к стратегическому партнерству. А пока договорились локализовать в этой азиатской стране производства наших ведущих машиностроительных брендов, создать центры подготовки профессионально-технических кадров, увеличить в нашей стране производство лекарств по индийским технологиям.

Александр Лукашенко: у Беларуси и Индии есть возможности, чтобы перейти от простой торговли к совместному созданию предприятий

Александр Лукашенко: у Беларуси и Индии есть возможности, чтобы перейти от простой торговли к совместному созданию предприятий

Индия – это Болливуд, пряная кухня, Ганди как духовный лидер нации. А еще развитая IT-сфера. Почти половина всех программистов мира – индийцы. Познакомиться с нашими компьютерными специалистами лично индийская делегация сегодня тоже смогла. Тем более чем похвастаться есть. Этот год для нашего IT-сектора знаковый. Меньше чем за полгода в ПВТ более 100 новичков. А еще экспорт за 2017 впервые превысил миллиард долларов. Впрочем, не только переговорами насыщен нынешний визит. Зарубежные гости смогли проникнуться нашей историей. И посетили музей Великой Отечественной войны.

Александр Лукашенко: у Беларуси и Индии есть возможности, чтобы перейти от простой торговли к совместному созданию предприятий

Александр Лукашенко: у Беларуси и Индии есть возможности, чтобы перейти от простой торговли к совместному созданию предприятий

Здесь индийские гости обнаружили, что у наших народов много общего. Они боролись с колонизаторами, белорусы – противостояли в Великой Отечественной. Многочисленные свидетельства мужества и трагедии нашего народа в ходе самой кровопролитной войне ХХ века впечатлили спикера нижней палаты парламента Индии. В конце экскурсии она оставила памятную запись в книге почетных гостей.

Александр Лукашенко: у Беларуси и Индии есть возможности, чтобы перейти от простой торговли к совместному созданию предприятий

Александр Лукашенко: у Беларуси и Индии есть возможности, чтобы перейти от простой торговли к совместному созданию предприятий

Ответный визит и, как видим, очень продуктивный. Прозвучало немало новых идей. К примеру, о создании совместного с Индией кластера аналогичного белорусско-китайскому «Великому камню». Это может быть уникальный проект в Оршанском районе. Большая группа бизнесменов из Индии уже приезжала. А значит интерес есть. Да и другие договоренности еще раз подтверждают: Индия признает ключевую роль Беларуси в регионе Центральной и Восточной Европы.

Александр Лукашенко: у Беларуси и Индии есть возможности, чтобы перейти от простой торговли к совместному созданию предприятий

Александр Лукашенко: у Беларуси и Индии есть возможности, чтобы перейти от простой торговли к совместному созданию предприятий

 
Теги: знакомства
 
 
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Новости Беларуси. От взаимной торговли к инвестированию и созданию совместных предприятий. О том, что у Беларуси и Индии для этого есть все возможности, 12 июня на...
 
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