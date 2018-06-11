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У тары с серной кислотой оторвалось дно. В Орше работник предприятия получил химический ожог
Новости Беларуси. Работник предприятия в Орше обжег ноги серной кислотой.
Об этом
Работник поднимал 20-литровую бутыль с серной кислотой. У тары оторвалось дно, и кислота попала мужчине на ноги.
Пострадавшего доставили в медучреждение, где ему оказали помощь.
Угрозы жизни мужчины нет, он получил химический ожог пяти процентов тела.
Проводится проверка. Назначен ряд экспертиз.
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Новости Беларуси. Работник предприятия в Орше обжег ноги серной кислотой. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Витебской...
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