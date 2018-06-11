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Остановил милиционер или сотрудник ГАИ: можно ли снимать их действия на видео?
Новости Беларуси. О юридических нюансах рассказали в программе
Юрий Царёв, СТВ:
Алексей Корочкин, кандидат юридических наук, доцент:
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Новости Беларуси. О юридических нюансах рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения». В белорусских музеях можно фотографировать? Можно ли делать...
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