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В Турции запустили газопровод для транзита азербайджанского газа в Европу

12.06.2018 20:03 — Разное | Партизан  
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Руководители Турции, Азербайджана, Украины, Сербии и Болгарии во вторник вечером торжественно открыли газопровод TANAP протяженностью 1850 км для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции, сообщает агентство «Интерфакс».

В Турции запустили газопровод для транзита азербайджанского газа в Европу
Фото: Reuters

Предполагается, что пропускать через газопровод можно будет около 16 млрд куб. м газа, 10 млрд из которых пойдет в Европу. В дальнейшем предполагается увеличить поставки.

Через газопровод, а дальше через Болгарию и Румынию, рассчитывает получать азербайджанский газ и Украина. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко, который присутствовал на церемонии открытия.

 

«Южный газовый коридор» (ЮГК) протянется на 3,5 тыс. км: от Баку до юга Италии. Газ будет поставляться с гигантского месторождения Шах-Дениз на Каспии с запасами 1,2 трлн куб. м газа с перспективой вовлечения новых ресурсов, в том числе месторождений Туркменистана, Ирана, Ирака. Стоимость проекта оценивается примерно в $ 40 млрд.

 Проект состоит из трех частей: Южно-Кавказского газопровода Баку — Тбилиси — Эрзурум, идущего по территории Азербайджана и Грузии до границы с Турцией, Трансанатолийского газопровода (TANAP), идущего по территории Турции, и Трансадриатического газопровода (TAP), проходящего по территории Греции, Албании и Италии.

 Проект «Южный газовой коридор» не представляет реальной угрозы для «Газпрома», считает президент Ассоциации итальянского бизнеса в России Эрнесто Ферленги. По его словам, российская компания поставляет в Европу примерно 190 млрд куб. м газа в год, у нее очень эффективное взаимодействие с основными потребителями — Германией, Италией, Австрией и Францией, которое сложилось за последние 50−60 лет. А 10 млрд куб. м, которые могли бы поставляться по ЮГК, если TAP будет реализован, не дают особой выгоды для Европы.

 ​Конкурентоспособность азербайджанского газа вызывает вопросы, указывает Ферленги. Себестоимость добычи газа в России составляет $ 20−23 на 1 тыс. куб. м газа, а на Шах-Дениз — в среднем $ 33−35. Более того, Азербайджану еще нужно транспортировать этот газ на 3 тыс. км, в то время как транспортировка газа по «Северному потоку» обходится дешевле.

 

Да, и реализация TAP вызывает вопросы, продолжает глава Ассоциации итальянского бизнеса в России. Уже проложено более 600 км газопроводов для этого проекта и в Греции, и в Албании, но при новом итальянском правительстве, члены которого последние три-четыре года «воевали» против этого проекта, строительство оставшихся порядка 100 км трубопровода будет, видимо, затруднено. Новый министр окружающей среды Италии Серджио Коста недавно открыто сказал, что TAP — это бесполезный проект.


 
 
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Руководители Турции, Азербайджана, Украины, Сербии и Болгарии во вторник вечером торжественно открыли газопровод TANAP протяженностью 1850 км для транспортировки...
 
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