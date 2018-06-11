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В Турции запустили газопровод для транзита азербайджанского газа в Европу
Руководители Турции, Азербайджана, Украины, Сербии и Болгарии во вторник вечером торжественно открыли газопровод TANAP протяженностью 1850 км для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции,
Фото: Reuters
Предполагается, что пропускать через газопровод можно будет около 16 млрд куб. м газа, 10 млрд из которых пойдет в Европу. В дальнейшем предполагается увеличить поставки.
Через газопровод, а дальше через Болгарию и Румынию, рассчитывает получать азербайджанский газ и Украина. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко, который присутствовал на церемонии открытия.
«Южный газовый коридор» (ЮГК) протянется на 3,5 тыс. км: от Баку до юга Италии. Газ будет поставляться с гигантского месторождения Шах-Дениз на Каспии с запасами 1,2 трлн куб. м газа с перспективой вовлечения новых ресурсов, в том числе месторождений Туркменистана, Ирана, Ирака. Стоимость проекта оценивается примерно в $ 40 млрд.
Да, и реализация TAP вызывает вопросы, продолжает глава Ассоциации итальянского бизнеса в России. Уже проложено более 600 км газопроводов для этого проекта и в Греции, и в Албании, но при новом итальянском правительстве, члены которого последние три-четыре года «воевали» против этого проекта, строительство оставшихся порядка 100 км трубопровода будет, видимо, затруднено. Новый министр окружающей среды Италии Серджио Коста недавно открыто сказал, что TAP — это бесполезный проект.
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Руководители Турции, Азербайджана, Украины, Сербии и Болгарии во вторник вечером торжественно открыли газопровод TANAP протяженностью 1850 км для транспортировки...
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