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Роуминг в СГ отменят?
Инициатива отмены роуминга в Союзном государстве, высказанная два года назад на Высшем госсовете СГ, находится на стадии согласования с операторами. Об этом сообщил госсекретарь СГ Григорий Рапота после встречи с Лукашенко.
По словам Рапоты, сейчас отрабатываются возможные механизмы отмены роуминга с операторами сотовой связи Беларуси и России. Идет поиск решения, которое позволит им не понести большие убытки при отмене роуминговых платежей.
- Понятно, что решать эту задачу надо, министерства это понимают, и никто не отказывается. Они взяли некий тайм-аут для проработки непосредственно с игроками на этом рынке. Сейчас рассмотрение этого вопроса на такой стадии, - цитирует Рапоту БЕЛТА.
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Инициатива отмены роуминга в Союзном государстве, высказанная два года назад на Высшем госсовете СГ, находится на стадии согласования с операторами. Об этом...
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