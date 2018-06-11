Роуминг в СГ отменят?

По словам Рапоты, сейчас отрабатываются возможные механизмы отмены роуминга с операторами сотовой связи Беларуси и России. Идет поиск решения, которое позволит им не понести большие убытки при отмене роуминговых платежей.









- Понятно, что решать эту задачу надо, министерства это понимают, и никто не отказывается. Они взяли некий тайм-аут для проработки непосредственно с игроками на этом рынке. Сейчас рассмотрение этого вопроса на такой стадии, - цитирует Рапоту БЕЛТА.



