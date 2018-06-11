Степень опьянения определит система





сообщает ОНТ. Сервис будет синхронизирован с приложением Uber, и передаст все полученные данные водителю. Система будет учитывать следующие данные: как быстро человек набирает текст, сколько он допускает ошибок при этом, быстро ли передвигается, не падает ли телефон у него из рук,ОНТ. Сервис будет синхронизирован с приложением Uber, и передаст все полученные данные водителю.









Впрочем, это не означает, что таксисты будут массово отказываться от подобных вызовов. В компании утверждают, что к подвыпившим клиентам просто будут направлять психологически устойчивых водителей.