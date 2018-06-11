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Степень опьянения определит система
Uber разрабатывает систему, позволяющую определить, насколько пьян клиент, совершивший вызов.
Популярный такси-сервис Uber взялся за разработку сервиса, который поможет водителям понять, насколько пьяного клиента им придётся перевозить.
Система будет учитывать следующие данные: как быстро человек набирает текст, сколько он допускает ошибок при этом, быстро ли передвигается, не падает ли телефон у него из рук,
Впрочем, это не означает, что таксисты будут массово отказываться от подобных вызовов. В компании утверждают, что к подвыпившим клиентам просто будут направлять психологически устойчивых водителей.
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Uber разрабатывает систему, позволяющую определить, насколько пьян клиент, совершивший вызов.
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