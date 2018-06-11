"Тираж прибыл и сейчас разгружается, а завтра уже многие смогут получить свои предзаказы в офисе "Улья" и в книжном магазине Логвинова.





Кто хочет сборник, а в краудкампании не участвовал? Примерно к концу месяца книги должны поступить в продажу на OZ.by, в symbal.by и в книжном магазине Логвинова", — сообщила она.





"Голоса Утопии" — первое нецензурируемое издание произведений нобелевской лауреатки по-белорусски. В пятитомник вошли следующие произведения: "У войны не женское лицо", "Последние свидетели", "Цинковые мальчики", "Чернобыльская молитва", "Время секонд-хенд".









сообщало Еврорадио, тираж книги должен был появиться в конце мая, но издательство Логвинова не успело в срок. В комментарии Игорь Логвинов рассказал, что для издания пять раз меняли обложку. К тому же, сам тираж печатали в российской Твери — в 725 км от КакЕврорадио, тираж книги должен был появиться в конце мая, но издательство Логвинова не успело в срок. В комментарии Игорь Логвинов рассказал, что для издания пять раз меняли обложку. К тому же, сам тираж печатали в российской Твери — в 725 км от Минска



