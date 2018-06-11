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Тираж пятитомного издания Светланы Алексиевич "Голоса Утопии" в Минске

12.06.2018 19:18 — Разное | Партизан  
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В Беларусь прибыл тираж пятитомного издания Светланы Алексиевич "Голоса Утопии". Об этом сообщила в Фейсбуке Ольга Мжельская.

"Тираж прибыл и сейчас разгружается, а завтра уже многие смогут получить свои предзаказы в офисе "Улья" и в книжном магазине Логвинова.

Кто хочет сборник, а в краудкампании не участвовал? Примерно к концу месяца книги должны поступить в продажу на OZ.by, в symbal.by и в книжном магазине Логвинова", — сообщила она.

"Голоса Утопии" — первое нецензурируемое издание произведений нобелевской лауреатки по-белорусски. В пятитомник вошли следующие произведения: "У войны не женское лицо", "Последние свидетели", "Цинковые мальчики", "Чернобыльская молитва", "Время секонд-хенд".


Как сообщало Еврорадио, тираж книги должен был появиться в конце мая, но издательство Логвинова не успело в срок. В комментарии Игорь Логвинов рассказал, что для издания пять раз меняли обложку. К тому же, сам тираж печатали в российской Твери — в 725 км от Минска.


 
Теги: Минск
 
 
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В Беларусь прибыл тираж пятитомного издания Светланы Алексиевич "Голоса Утопии". Об этом сообщила в Фейсбуке Ольга Мжельская.
 
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