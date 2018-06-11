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Природная "хатынь": кто ответит за сожженный и проданный за бесценок ценный лес?

12.06.2018 19:02 — Разное | Партизан  
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Дубовую рощу под Гродно решили "принести в жертву" мертвым: власти запланировали спилить 25 гектаров ценного леса для расширения кладбища и продать деревья за бесценок. После шума в СМИ вырубку приостановили, но тут внезапно случилась новая напасть - пожар. Жители агрогородка Путришки, что находится рядом с дубравой, говорят, что сгорели сотни кубометров дубов. Утром они видели, как деревья были собраны в кучу и горели, а рядом лежали цистерны. Что это было? Беспечность служб, умышленный поджог, заметание следов? И где теперь обгоревшие деревья?

Природная "хатынь": кто ответит за сожженный и проданный за бесценок ценный лес?
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Ценную дубраву под Гродно решением облисполкома передали местному ЖКХ под предлогом расширения городского кладбища. В лесу растут столетние дубы, грабы, ценные лиственные деревья, которые стоят сотни тысяч долларов, однако по факту деревья оценили в десятки раз дешевле. Работающие в лесной отрасли эксперты говорят, что это - откровенный грабеж.

Жители агрогородка Путришки переписываются с разными инстанциями, пытаясь разобраться, зачем ценный лес отдали "мертвым", когда кладбище можно расширить в другую сторону, где растет менее ценный лес и есть пустырь. Им отовсюду отвечают, что все законно, и дубрава - это вовсе не лесопарковая зона, защищенная законом, а просто "древесно-кустарниковая растительность".

"Они нам отвечают – в лесу нет никаких краснокнижных растений и животных, только мусор – и все. А вы придите сюда весной, тут же целые ковры из цветущих ландышей и других краснокнижных растений! За букет ландышей штраф дают в 20 базовых, а тут – просто так уничтожают здоровые многолетние деревья", - возмущенно наперебой рассказывают жители Путришек.



В решении облисполкома говорится, что земельный участок вместе с дубравой передается в ЖКХ с правом вырубки. О том, что до этого дубрава считалась лесом первой категории, все якобы забыли. Власти поступили хитро: они перевели земли из категории земель лесного хозяйства в категорию земель промышленности, транспорта, связи и иного назначения. А ценную древесину позволили продавать по цене обычных дров. Для лесхоза убытки - в сотни тысяч долларов.

"С 2016 года мы ведем переписку по проблеме расширения городского кладбища "Аульс". Обращались в областную инспекцию охраны растительного и животного мира. Писали в городскую и областную санстанцию, отвечают не компетентно и не на те вопросы, которые мы ставим. Возобновили переписку в 2017 году и перешли в 2018 год. Нам приходят одни отписки. Планируем писать коллективное письмо, в котором будем настаивать на отмене решения облисполкома об расширении кладбища. Не найдется ни одного равнодушного жителя, который не подпишет письмо", - говорит местная жительница Светлана.


Красные метки - на деревьях, которые планировалось спилить

Как  оказалось, власти уже давно "положили глаз" на ценную дубраву. В 2001 году ее хотели вырубить впервые - поднялась волна возмущения, и жителям удалось ее отстоять. 
 
"Тогда на этой улице жили в основном престарелые люди, и власти наверное думали, что вымрет улица - и все, никто возмущаться не будет. Однако получилось наоборот: сейчас здесь много молодых семей, детей", - рассказывают жители Путришек.



Место для жизни здесь в плане экологии конечно не ахти. Рядом дымит трубами химический гигант "Азот", располагается промзона "Аульс", в полукилометре на 100 гектаров раскинулось главное городское кладбище. Дубрава - единственный защитный щит для местных жителей.

"Около 50 домов на этой улице находится в низине, а кладбище, колхозные поля рядом – на возвышенности. Весной людей хоронят в гробах прямо в воду – из-за низкого уровня грунтовых вод. Весной, когда тает снег, все воды с полей и кладбища стекают в наши колодцы и скважины. По анализу санстанции вода в колодках непригодная для питья, уровень нитратов и нитритов превышает норму в несколько раз. Путришки на первом месте по женской онкологии среди районов. Кого ни возьми – гастрит. Очень много онкологии. А что делать, куда нам идти? Сами мы пьем бутилированную воду, а кипяченую из колодцев уже используем для других нужд", - рассказывают жители Путришек. 



Мы прошлись по дубраве. Местная жительница Анна Иосифовна, дочь лесника, который когда-то присматривал за этим лесом, показывает нам краснокнижные растения и рассказывает о лекарственных растениях.

"Они мою аптеку уничтожают. Говорят, что лес не ценный. Но здесь много ценных трав, растений, которые занесены в Красную книгу. Например, ландыши, ветреница европейская, пралеска благородная, любка двулистная, печать соломона. Много лекарственных трав. Когда-то здесь был лесопарк, лавочки стояли, было все ухожено, лес был чистым и красивым. 



Мой отец был лесником – при поляках, при немцах, пошел на пенсию уже при большевиках в СССР. Мы с ним ходили в этот лес, садили дубы, пропалывали целой семьей – я, сестры, братья. А когда отец умер, то никому и дела нет до этого леса. 





Здесь растут дуб, граб, ольха. Сколько лет нужно, чтобы вырасти дубу? А его уничтожают под пилу. Пойдешь в лес уставший, постоишь под дубом – он дает энергию. Бежишь отсюда как на крыльях. Они же живые, а их уничтожают", - с переживанием рассказывает Анна Иосифовна, прижимая руки к сердцу. 



Метров через триста мы выходим на пустырь. Опаленные стволы, пепел под ногами, пожелтевшие от жара листья на деревьях, которые примыкают к пустырю. Тут же виднеется кладбище. Новые могилы начинают копать на еще нерасчищенной от вырубки территории. 



Жар идет как сверху, так и снизу, земля после пожара еще горячая.

"Вы по пожарищу особо не ходите, я сегодня утром так подошву обуви прожгла", - советует жительница Путришек.



На большие обгоревшие стволы дубов действительно больно смотреть. К слову, местные называют это место "хатынь": как расстреливали живых людей, так и уничтожают и сжигают живые добротные деревья.

"Где-то в 4 утра почувствовали запах дыма. Оказалось, все ценные вырубленные дубы и прочие деревья лежат сваленные скопом и горят. Рядом лежат канистры. Вы только подумайте, столько денег тут сгорело. Уничтожили столько деревьев, сотни кубов дуба! Полная бесхозяйственность. Людям здесь не давали с сухостоя дрова заготавливать, а чужим позволили такое. Как можно сжечь сырой поваленный дуб? Его же неделю нужно поливать керосином", - говорят жители Путришек.
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То тут, то там валяются зеленые пластиковые канистры. 



Многие стволы обгорели только снаружи, внутри же остались здоровыми. Но теперь их, видимо, могут запросто списать в утиль и продать за бесценок.



Рядом с пожарищем находится газовая труба под высоким давлением. Еще повезло, что она не взорвалась. 



Сейчас выпилено 7 гектаров леса. Есть разрешение на уничтожение еще 19-ти. 

"Наша главная цель: остановить вырубку и восстановить лес.По документам – вырубается захламленный лес, но здесь есть вековые дубы, грабы. У нас перспектива жить с видое хотим соседствовать с кладбищемм на кресты. Мы хотим остановить вырубку леса, быть защищены от вредного воздействия "Азота", не пить воду, отравленную ядами", - говорит местная жительница Эрика.


Трубы химического гиганта "Азот"

Рядом с кладбищем лежат штабеля спиленного леса. На каждом стволе написан диаметр — от 22 до 56 сантиметров. Местным жителям, естественно, никто ничего не объясняет. Куда увезли обгоревшие во время пожара деревья - также никто не говорит. 
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А мы напомним, что вырубка и продажа дубовой древесины как стратегического для страны сырья находится на личном контроле президента Беларуси. Еще свежи в памяти разоблачения зимой нынешнего года серых схем вывоза ценной древесины из страны под видом дров и отставка министра лесного хозяйства.

Так кто ответит за сожженый деловой лес под Гродно? 

 
Теги: Гродно
 
 
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Дубовую рощу под Гродно решили "принести в жертву" мертвым: власти запланировали спилить 25 гектаров ценного леса для расширения кладбища и продать деревья за...
 
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