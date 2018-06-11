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Проект прогноза социально-экономического развития Беларуси на следующий год должен быть готов к сентябрю

12.06.2018 20:25 — Разное | ОНТ  
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Об этом сегодня заявил премьер-министр на заседании Президиума Совета Министров. 

Андрей Кобяков отметил, что Министерство экономики предлагает, как и раньше, использовать при подготовке сценарный подход. Разработаны два варианта развития экономики – базовый и целевой. Глава правительства подчеркнул, что необходимо учитывать главные задачи. Среди них – достичь к 2025 году уровня ВВП в 100 миллиардов долларов. 

Требования к бюджету на предстоящий год – его сбалансированность, обслуживание обязательств по государственному долгу и обеспечение всех социальных расходов. Отмечено, что нельзя повышать налоговую нагрузку на реальный сектор экономики. Вместе с пакетом прогнозных документов, в сентябре должен быть готов проект комплексной переработки налогового законодательства.

 
 
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Об этом сегодня заявил премьер-министр на заседании Президиума Совета Министров.
 
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