Проект прогноза социально-экономического развития Беларуси на следующий год должен быть готов к сентябрю

Об этом сегодня заявил премьер-министр на заседании Президиума Совета Министров.

Андрей Кобяков отметил, что Министерство экономики предлагает, как и раньше, использовать при подготовке сценарный подход. Разработаны два варианта развития экономики – базовый и целевой. Глава правительства подчеркнул, что необходимо учитывать главные задачи. Среди них – достичь к 2025 году уровня ВВП в 100 миллиардов долларов.

Требования к бюджету на предстоящий год – его сбалансированность, обслуживание обязательств по государственному долгу и обеспечение всех социальных расходов. Отмечено, что нельзя повышать налоговую нагрузку на реальный сектор экономики. Вместе с пакетом прогнозных документов, в сентябре должен быть готов проект комплексной переработки налогового законодательства.