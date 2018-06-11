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"Могилевлифтмаш" создаст сборочное производство лифтов в Москве

12.06.2018 20:03 — Разное | Интерфакс  
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ОАО "Могилевлифтмаш" и АО "Воздухотехника" (Москва) подписали во вторник меморандум о совместной деятельности, сообщили в посольстве Беларуси в России.

"Проектом предусматривается поэтапное создание сборочного производства лифтового оборудования в российской столице", - проинформировали в дипмиссии.

Планируемая мощность белорусско-российского производства в Москве — до 10 тыс. лифтов в год. Здесь предполагается также выпуск нового продукта с применением современной компонентной базы — безредукторных лебедок, систем телеметрии, табло индикации.

В дипмиссии назвали данный проект "хорошим примером интеграционного сотрудничества", и выразили надежду, что к Форуму регионов Беларуси и России, который пройдет осенью в Могилеве, уже "сможем продемонстрировать новый совместный продукт".

В посольстве обратили внимание на высокую востребованность лифтового оборудования на российском рынке. "В 2017 году в России было установлено свыше 40 тыс. лифтов. За последние пять лет эта цифра возросла на 15%. Причем практически 90% составляют лифты белорусского и российского производства. К 2020 году в соответствии с требованиями технического регламента Евразийского экономического союза в России должно быть полностью заменено устаревшее лифтовое оборудование. Кроме того, ожидается значительное увеличение спроса на лифты в связи с реализацией в Москве программы реновации жилья", - отмечается в сообщении посольства.

ОАО "Могилевлифтмаш" специализируется на выпуске широкой линейки типовых лифтов грузоподъемностью от 225 кг до 6300 кг, насчитывает около 180 базовых моделей. Предприятие также занимается ремонтом, модернизацией и монтажом лифтов с разработкой индивидуальных технических заданий.

Кроме лифтов предприятие выпускает подъемники для физически ослабленных лиц, эскалаторы и траволаторы, строительные подъемники и измельчители мелколесья (мульчировщики), а также потребительские товары. 

 
Теги: Могилев
 
 
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ОАО "Могилевлифтмаш" и АО "Воздухотехника" (Москва) подписали во вторник меморандум о совместной деятельности, сообщили в посольстве Беларуси в России. "Проектом...
 
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