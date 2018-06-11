Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коэ и олимпийская чемпионка Афин-2004 Юлия Нестеренко дадут старт эстафете 4×100 метров во время торжественного открытия реконструированного стадиона «Динамо» в Минске. Церемония состоится 21 июня, ровно за год до начала II Европейских игр, сообщает пресс-служба Министерства спорта и туризма.



Фото: Владимир Нестерович, пресс-служба Министерства спорта и туризма

А 12 июня под руководством заместителя премьер-министра Беларуси Василия Жарко на стадионе «Динамо» прошло очередное совещание, посвященное завершению реконструкции спортивного объекта.

Вице-премьер заслушал отчеты должностных лиц о ходе работ, а также предложения о церемонии торжественного открытия стадиона.

В совещании приняли участие министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, его первый заместитель Вячеслав Дурнов, министр культуры Юрий Бондарь, министр здравоохранения Валерий Малашко, заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич, директор стадиона Василий Алексеенко, иные официальные лица.



Фото: Владимир Нестерович, пресс-служба Министерства спорта и туризма

Руководитель режиссерско-постановочной группы Алексей Задков рассказал о концепции церемонии открытия. Ее детали пока еще уточняются. Но организаторы обещают, что это будет яркий праздник, во время которого зрители смогут убедиться в некоторых возможностях универсальной спортивной арены.

Планируется, что первыми беговую дорожку стадиона освоят юные легкоатлеты — учащиеся специализированных детско-юношеских спортивных школ из всех областей и города Минска.



Фото: Владимир Нестерович, пресс-служба Министерства спорта и туризма

Старт эстафете 4×100 метров дадут президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коэ и олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко.

Состоится также парад участников матчевой встречи по легкой атлетике между сборными командами Беларуси, Украины, Балканских стран и стран Балтии.

Сама встреча пройдет на стадионе «Динамо» 22 июня.



Фото: страница Реконструкция стадиона «Динамо» г. Минск «ВКонтакте»

В составе белорусской команды будет немало именитых спортсменов — медалистов Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. В их числе — один из героев Олимпиады в Рио-де-Жанейро метатель молота Иван Тихон, метательница копья Татьяна Холодович, а также Алина Талай и Эльвира Герман (обе — бег на 100 м с барьерами), Дмитрий Набоков и Максим Недосеков (прыжки в высоту).

Планируется, что зрители станут также свидетелями необычного матча с участием лучших футболистов страны.

Завершится церемония праздничным фейерверком.

Фото: Владимир Нестерович, пресс-служба Министерства спорта и туризма









































Реконструкция стадиона «Динамо» началась еще в 2012 году. Стоимость работ составит около 200 миллионов долларов. Арена должна стать главным легкоатлетическим комплексом страны, пригодным для проведения международных топ-турниров. Кроме того, на ней будет и современный футбольный стадион.

Стадион «Динамо» в 2019 году примет церемонию открытия и закрытия II Европейских игр, также здесь пройдут соревнования Европейских игр по легкой атлетике.

В программу Европейских игр, которые пройдут с 21 по 30 июня 2019 года, вошли 15 видов спорта: бадминтон, баскетбол 3×3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акробатика, аэробика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, карате, легкая атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис, пляжный футбол.