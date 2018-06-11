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Президент IAAF и олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко примут участие в открытии стадиона "Динамо"
Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коэ и олимпийская чемпионка Афин-2004 Юлия Нестеренко дадут старт эстафете 4×100 метров во время торжественного открытия реконструированного стадиона «Динамо» в Минске. Церемония состоится 21 июня, ровно за год до начала II Европейских игр, сообщает
А 12 июня под руководством заместителя премьер-министра Беларуси Василия Жарко на стадионе «Динамо» прошло очередное совещание, посвященное завершению реконструкции спортивного объекта.
Вице-премьер заслушал отчеты должностных лиц о ходе работ, а также предложения о церемонии торжественного открытия стадиона.
В совещании приняли участие министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, его первый заместитель Вячеслав Дурнов, министр культуры Юрий Бондарь, министр здравоохранения Валерий Малашко, заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич, директор стадиона Василий Алексеенко, иные официальные лица.
Руководитель режиссерско-постановочной группы Алексей Задков рассказал о концепции церемонии открытия. Ее детали пока еще уточняются. Но организаторы обещают, что это будет яркий праздник, во время которого зрители смогут убедиться в некоторых возможностях универсальной спортивной арены.
Планируется, что первыми беговую дорожку стадиона освоят юные легкоатлеты — учащиеся специализированных детско-юношеских спортивных школ из всех областей и города Минска.
Старт эстафете 4×100 метров дадут президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коэ и олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко.
Состоится также парад участников матчевой встречи по легкой атлетике между сборными командами Беларуси, Украины, Балканских стран и стран Балтии.
Сама встреча пройдет на стадионе «Динамо» 22 июня.
В составе белорусской команды будет немало именитых спортсменов — медалистов Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. В их числе — один из героев Олимпиады в Рио-де-Жанейро метатель молота Иван Тихон, метательница копья Татьяна Холодович, а также Алина Талай и Эльвира Герман (обе — бег на 100 м с барьерами), Дмитрий Набоков и Максим Недосеков (прыжки в высоту).
Планируется, что зрители станут также свидетелями необычного матча с участием лучших футболистов страны.
Завершится церемония праздничным фейерверком.
Фото: Владимир Нестерович, пресс-служба Министерства спорта и туризма
Реконструкция стадиона «Динамо» началась еще в 2012 году. Стоимость работ составит около 200 миллионов долларов. Арена должна стать главным легкоатлетическим комплексом страны, пригодным для проведения международных топ-турниров. Кроме того, на ней будет и современный футбольный стадион.
Стадион «Динамо» в 2019 году примет церемонию открытия и закрытия II Европейских игр, также здесь пройдут соревнования Европейских игр по легкой атлетике.
В программу Европейских игр, которые пройдут с 21 по 30 июня 2019 года, вошли 15 видов спорта: бадминтон, баскетбол 3×3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акробатика, аэробика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, карате, легкая атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис, пляжный футбол.
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Президент IAAF Себастьян Коэ и олимпийская чемпионка Афин-2004 Юлия Нестеренко дадут старт эстафете 4×100 метров во время торжественного открытия реконструированного...
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