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Разъярённый орангутанг пытался остановить бульдозер, уничтожающий лес (ВИДЕО)
Необычный случай попал в объектив камеры в Индонезии.
На кадрах видно, как животное отчаянно бросается на бульдозер, который валит деревья в лесу. Машинист в ответ ковшом скидывает орангутанга на землю.
Примат не смог остановить технику. Животное нейтрализовали с помощью дротика с усыпляющим веществом, а затем зоозащитники перевезли в его в безопасное место.
Кадры были сделаны на острове Борнео ещё в 2013 году, но обнародованы только сейчас с целью привлечь внимание к проблеме бесконтрольной вырубки лесов в Индонезии, что привело к резкому сокращению популяции орангутангов.
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Необычный случай попал в объектив камеры в Индонезии.
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