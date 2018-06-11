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Разъярённый орангутанг пытался остановить бульдозер, уничтожающий лес (ВИДЕО)

12.06.2018 20:42 — Разное | ОНТ  
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Необычный случай попал в объектив камеры в Индонезии. 

На кадрах видно, как животное отчаянно бросается на бульдозер, который валит деревья в лесу. Машинист в ответ ковшом скидывает орангутанга на землю.

Примат не смог остановить технику. Животное нейтрализовали с помощью дротика с усыпляющим веществом, а затем зоозащитники перевезли в его в безопасное место.

Кадры были сделаны на острове Борнео ещё в 2013 году, но обнародованы только сейчас с целью привлечь внимание к проблеме бесконтрольной вырубки лесов в Индонезии, что привело к резкому сокращению популяции орангутангов.

 
 
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