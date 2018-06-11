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Подробности крушения одномоторного самолёта в пригороде Гродно

12.06.2018 20:42 — Разное | ОНТ  
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Едва взлетев, он рухнул прямо на поле с кукурузой. Лёгкий летательный аппарат получил серьёзные повреждения. К счастью пилот и пассажир живы.

Самолёт сильно повреждён и вряд ли подлежит восстановлению. Передняя часть буквально всмятку. Правое крыло и шасси вообще оторвано. Но, к счастью, при падении оказались не задеты топливные баки, а они были полны – ведь самолёт только-только поднялся в воздух. 

Всё, что пока известно – самолёт одномоторный, 1975 года выпуска. Принадлежит авиатору-любителю. Имел все необходимые документы на вылет. Ничто не предвещало беды. Но едва поднявшись в воздух, он начал падать. Пилот пытался отвести машину от жилых домов, свернул на дорогу. И примерно в трёх километрах от аэродрома рухнул в поле. Инцидент произошёл сегодня в обед. Очевидцы тут же вызвали спасателей.

Сергей Леонов, заместитель начальника Гродненского областного управления МЧС: «К месту вызова тут же выехали подразделения пожарно-спасательного отряда МЧС, также бригада скорой помощи. Лётчик покинул самолёт самостоятельно, а вот пассажиру пришлось помогать с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Деблокировали данного пассажира и передали в карету скорой помощи».

Пострадавшие сейчас находятся в больнице. Врачи проводят обследование. Известно, что один из мужчин сильно травмирован – задеты голова и лёгкие, он в реанимации. Состояние второго оценивается как удовлетворительное, он в сознании. В больнице пациенты пробудут ещё несколько дней.

Что пошло не так ещё предстоит выяснить специалистам. К девяти вечера из Минска на место аварии прибудет специальная комиссия для проведения осмотра и участия в расследовании. В её состав войдут все заинтересованные ведомства, в том числе Минтранс. Главные вопросы – каков был механизм падения и почему исправная машина разбилась?

 
Теги: Минск
 
 
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Едва взлетев, он рухнул прямо на поле с кукурузой. Лёгкий летательный аппарат получил серьёзные повреждения. К счастью пилот и пассажир живы.
 
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