Только самое необходимое: четыре фуры c гуманитарной помощью отправились на Украину

Беларусь отправила гуманитарную помощь в Украину. Сегодня утром четыре автофургона с грузом общим весом больше восьмидесяти тонн пересекли границу.

Эта гуманитарная колонна формировалась в Минске. Ночная остановка в Гомеле и теперь главный отрезок пути – на юго-восток Украины. Четыре большегруза в сопровождении ГАИ, при этом чёткая установка водителям – ехать аккуратно: внутри мебель, техника и продукты питания. Консервы, масло, сахар, крупа и макароны.

Белорусских товаров, по подсчётам, хватит для четырёх тысяч украинских семей. Груз уже оформлен на таможне – всё осмотрено и опломбировано. Теперь нужно пересечь границу. Дорога займёт приблизительно двое суток.

Контейнеры сотрудники МЧС упаковали буквально за считанные дни. Им же доверили доставку, ведь в арсенале спасателей – сотни успешных гуманитарных операций в разных точках земного шара. В этот раз помощь везут жителям зоны вооружённого конфликта на юго-востоке Украины. Многие из них из-за военных действий оказались буквально отрезаны от цивилизации.

Игорь Сокол, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине: «Гуманитарная помощь должна поставляться на обе стороны линии разграничения, как сказал наш Президент, его принципиальная позиция, что там живут наши люди, без всяких кавычек, там достаточно, в том числе, и этнических белорусов».

Следующая остановка будет в Киеве, на базе Международного Красного Креста. Затем колонна отправится в Харьков и уже оттуда в сторону Донецка и Луганска.

Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси: «После Харькова мы разделимся на две группы, одна проследует в Северодонецк, а вторая – в Краматорск, где будет конечный пункт назначения, выгрузка всего необходимого. Весь перечень и наименование товаров были согласованы с украинской стороной».

Об этой миссии договорились Президенты в прошлом году. Это, к слову, уже второй гуманитарный конвой из Беларуси – в июне 2017 на линию разграничения отправлялись продукты и средства гигиены.

Игорь Кизим, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси: «В данном случае гуманитарный груз, который направляется в зону Донецка и Луганска, проходит в полном соответствии с международным и национальным законодательством Украины. Это важно подчеркнуть, потому что помощь, когда приходит, она должна быть правильно оформлена, сделана так, чтобы это соответствовало всем нормам права».

В украинском посольстве благодарят Беларусь за активное участие в судьбе соседей. Это и переговорная площадка, где были достигнуты минские договорённости, и отношение к беженцам – им предоставляют работу и жильё. И, конечно же, гуманитарная помощь, которая уже становится регулярной.