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В сфере особого внимания: студотряды, оздоровительные лагеря, общежития, дороги

12.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
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В сфере особого внимания: студотряды, оздоровительные лагеря, общежития, дороги

Тема безопасности граждан была в центре внимания на оперативном совещании в облисполкоме, которое провел председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов. 

Владимир Васильевич особенно подчеркнул важность своевременной профилактики в этом вопросе. В летний сезон это касается правил поведения на воде, пожарной безопасности. Разъяснительная работа должна вестись широко и постоянно, поручил губернатор. При этом важна слаженная работа всех служб, ответственных за безопасность людей. 

Лето – время студенческих и школьных каникул, а значит – работы оздоровительных детских лагерей и молодежных студотрядов. Здесь также должна быть полностью обеспечена безопасность подрастающего поколения, подчеркнул председатель облисполкома. Работу студотрядов нужно организовать так, чтобы все их бойцы трудились там, где это необходимо, где они приносят своим трудом пользу делу. Так, более трехсот молодых людей готовятся в июле работать на объектах благоустройства в Островецком районе, где возводится первая в Беларуси АЭС. Их число возрастет, отмечено на совещании, так как потребность в молодых и активных рабочих руках на Островетчине сейчас велика. 

Губернатор поставил также важные задачи по подготовке дорог Гродненщины ко II Европейским играм, которые через год пройдут в нашей стране. 

– У гостей, въезжающих в Беларусь через территорию Гродненской области, должны складываться самые позитивные впечатления о Беларуси, – подчеркнул Владимир Кравцов. – Для этого нужно сделать все необходимое. 

На совещании рассмотрен вопрос, касающийся оплаты для проживающих в общежитиях граждан. Здесь нужен дифференцированный подход. Необходимо учитывать все факторы, в особенности уровень комфортности каждого общежития, проведенные в них ремонты, установку нового оборудования. Сейчас эта работа ведется, и она должна быть выполнена грамотно, такую задачу поставил губернатор. 

Пристальное внимание было уделено теме «Деревни будущего». Речь шла о перспективах агрогородка Обухово в Гродненском районе. Для его дальнейшего обустройства уже подготовлен генеральный план, который сейчас проходит этап общественного обсуждения. После утверждения плана будет разработана пошаговая стратегия развития агрогородка. При этом, особо подчеркнул Владимир Кравцов, важно не оставлять без внимания и соседние населенные пункты, которые расположены в границах СПК имени В.И. Кремко. 

 
Лилия НОВИЦКАЯ
http://grodnonews.by/
 
 
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