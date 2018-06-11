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Карта безопасности на воде. Два спокойных дня
12.06.2018 — Разное | Вороновская газета
С начала недели ЧП на реках и водоемах Гродненской области не зарегистрировано.
С начала года в реках и водоемах области утонули 24 человека. 20 человек, терпящих бедствие на воде, спасены.
В области действует десять спасательных станций и 17 постов.
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С начала недели ЧП на реках и водоемах Гродненской области не зарегистрировано. С начала года в реках и водоемах области утонули 24 человека. 20 человек, терпящих...
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