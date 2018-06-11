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Анатолий Глаз назначен новым пресс-секретарем белорусского МИДа

12.06.2018 20:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Анатолий Глаз назначен новым пресс-секретарем белорусского МИДа
БЕЛТА

Анатолий Глаз на дипломатической службе более 13 лет, работал в отделе Восточной Европы главного управления Европы, с 2007 по 2009 год - вторым и первым секретарем посольства Беларуси в Италии, в 2009-2014 годах - в Администрации Президента Беларуси, откуда с должности заместителя начальника управления внешней политики был направлен старшим советником посольства Беларуси в Италии, курирующим вопросы двустороннего политического сотрудничества, взаимодействия со СМИ, развития договорно-правовой базы и иные сферы, сообщает БЕЛТА

Анатолий Глаз назначен новым пресс-секретарем белорусского МИДа Как белорусский МИД отреагировал на вручение ноты нашему послу в Литве?

В текущем году, после возвращения из Рима, Анатолий Глаз продолжил работать в системе МИД, где до настоящего времени занимал должность старшего советника отдела международной безопасности и контроля над вооружениями главного управления многосторонней дипломатии.

Предыдущего пресс-секретаря МИД Дмитрия Мирончика ранее назначили Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Швеции.

 
 
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На посту начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Анатолий Глаз сменил убывшего представлять интересы Беларуси в Швеции Дмитрия...
 
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