Анатолий Глаз назначен новым пресс-секретарем белорусского МИДа

Анатолий Глаз на дипломатической службе более 13 лет, работал в отделе Восточной Европы главного управления Европы, с 2007 по 2009 год - вторым и первым секретарем посольства Беларуси в Италии, в 2009-2014 годах - в Администрации Президента Беларуси, откуда с должности заместителя начальника управления внешней политики был направлен старшим советником посольства Беларуси в Италии, курирующим вопросы двустороннего политического сотрудничества, взаимодействия со СМИ, развития договорно-правовой базы и иные сферы, сообщает БЕЛТА .

В текущем году, после возвращения из Рима, Анатолий Глаз продолжил работать в системе МИД, где до настоящего времени занимал должность старшего советника отдела международной безопасности и контроля над вооружениями главного управления многосторонней дипломатии.

Предыдущего пресс-секретаря МИД Дмитрия Мирончика ранее назначили Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Швеции.