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Мой бизнес. Перетяжка мебели обеспечивает небольшой, но стабильный доход

12.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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Мой бизнес. Перетяжка мебели обеспечивает небольшой, но&nbsp;стабильный доход
«Людям хочется обновить интерьер. Новая мебель — то дорого, то нет нужного варианта. Ремонт дешевле и можно выбрать ткань, отделку и фурнитуру», — считает Пётр Контовский Екатерина Михайлова
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Случчанин Пётр Контовский — мастер по ремонту мягкой мебели. Пришёл в бизнес случайно, а занимается им уже 15 лет. Он рассказал, почему есть спрос на его услуги, от чего зависит стоимость заказа и сколько можно заработать.

«Я бывший военный, — рассказывает Пётр. — Ушёл в отставку в 1993 году, переехал с женой в Беларусь, она раньше жила в Слуцке.

Слуцк — город небольшой, поэтому были проблемы с трудоустройством. Сначала работал на Слуцком консервном заводе. Уволился из-за низкой зарплаты и занялся продажей машин из Европы. Раскручивался с нуля за счёт своих сбережений. Через семь лет изменились экономические условия: в несколько раз выросли таможенные пошлины. И перепродажа подержанных машин стала невыгодной.

Мой знакомый занимался ремонтом мягкой мебели и посоветовал мне попробовать. В начале 2000-х экономику лихорадило: цены, зарплаты — всё нестабильно. Заказов на ремонт старой мебели было много. Рискнул.

Оформил ИП с уплатой единого налога, снял в деревне дом, закупил оборудование: пару новых производственных машин, резак для войлока, комплект ножниц, пневмопистолеты скобозабивные для обивки ткани, дрель, резак и другие необходимые принадлежности.

Мой стартовый капитал — примерно $ 3000.

Один за троих: дизайнер, портной и швея

Начинал работать один. Первые заказы делал по лекалам старых чехлов, менял некоторые конструктивные линии с учётом новой модели, кроил, шил. Новые модели мебели брал из иллюжурналов, а ткани заказывал в магазинах. Чтобы найти клиентов, давал рекламу, расклеивал объявления. Потом стали приходить знакомые тех, кому уже сделал заказ.

Фото: Екатерина Михайлова

Работаю один и сейчас. Если заказов немного, делаю за несколько дней. Если больше, предлагаю отсрочку на неделю-две. Зарабатываю примерно 800−900 рублей в месяц без учёта выплат и налогов.

Раньше арендовал помещение, потом отказался — очень дорого не только в городе, но и в деревне. Живу в своём доме, оборудовал под производство гараж.

О стоимости заказов

Летом и весной заказов всегда меньше, потому что начинаются отпуска и дачи. Зато аврал перед праздниками: Новый год, Пасха, 1 и 9 Мая, семейные торжества. Людям хочется обновить интерьер. Новая мебель — то дорого, то нет нужного варианта. Ремонт дешевле и можно выбрать ткань, отделку и фурнитуру.

На стоимость работы влияет цена расходных материалов, топлива и затраты времени. Берусь за ремонт мебели любой сложности: диваны, кровати, кресла, кухонные комплекты с табуретками, стульями либо скамейками, банкетки, пуфики.

Принимая заказ, выезжаю к заказчику. Беру с собой уже разработанные готовые эскизы, предлагаю свои варианты с учётом интерьера и элементов отделки. На дому заказы не выполняю, мебель вывожу. Если крупногабаритная, то нанимаю грузчиков, стоимость услуг которых почасовая.

Где взять материал

Основные расходные материалы — поролон, ватинные настилы, пружинные блоки, деревянная основа. Фурнитуру и отделку подбираю в зависимости от ткани. Всё необходимое покупаю в фирменных магазинах или делаю оптовый заказ изготовителю. Я пользуюсь услугами нескольких магазинов в Слуцке и одной минской фирмы, которая предоставляет постоянным клиентам скидку 5−10% от стоимости заказа. Ремонт оборудования и заточку инструмента делаю в слуцких мастерских. А вот качественную сухую древесину для корпуса найти сложно.

Когда начинал работать, думал, что меня надолго не хватит.

Целый день на ногах, от больших физических нагрузок устают руки и спина. Но работаю уже больше 15 лет и работу менять не собираюсь. Пока всё устраивает. Возможно, через пару лет, если станет дешевле аренда, реклама и земельный налог, изменится система платежей, госпошлин, стоимость сертификатов и прочее, можно будет подумать о другой форме предпринимательства".

 
 
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«Людям хочется обновить интерьер. Новая мебель — то дорого, то нет нужного варианта. Ремонт дешевле и можно выбрать ткань, отделку и фурнитуру», — считает Пётр...
 
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