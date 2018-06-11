«Савушкин продукт» завоевал престижную премию международном дегустационном конкурсе Superior Taste Award

Первая и единственная за всю историю конкурса молочная компания из Беларуси и стран СНГ – такой статус с сегодняшнего дня носит «Савушкин продукт».

Право так о себе заявлять брестчане получили в Брюсселе, где завоевали так называемую «хрустальную премию» одну из самых престижных наград Международного дегустационного конкурса в мире Superior Taste Award.

В этом году конкурс в Бельгии поставил настоящий рекорд по количеству участников: 1850 ведущих мировых брендов в индустрии питания и напитков из 90 стран мира! Жюри конкурса – 175 шеф-поваров из 15 самых авторитетных международных ассоциаций и ресторанных гидов. Пятый год подряд мэтрами мировой кулинарии лучшей среди лучших признаётся натуральная молочная продукция фаворита белорусского рынка – компании «Савушкин продукт».

Елена Бабкина могла бы уже и привыкнуть к престижным победам и номинациям – «Савушкин продукт» предприятие, за которое давно говорит имя, но в этот раз топ-менеджер получает особую награду, которой нет ни у одной молочной компании в Беларуси, а значит и на просторах СНГ.

«Crystal Award»–«хрустальная премия»,победа, в своём роде уникальная. Чтобы приблизится к ней, нужно получать за свой продукт высшую оценку в три золотые звезды три года подряд – планка для большинства конкурентов просто недостижимая.

Лоран ван Виссенхове, партнёр конкурса «SuperiorTasteAward»: «Мы уже достаточно давно знаем и восхищаемся молочными продуктами этой белорусской компании, но хрустальная премия – это выше всех похвал. Это говорит в первую очередь о том, что они достигли высочайшей технологической планки, а это позволяет им поддерживать качество. Стабильно высокий уровень – это очень непростая задача. Поверьте мне».

Вот он настоящий триумфатор «SuperiorTasteAward», самого престижного конкурса продуктов питания, греческий йогурт, белорусского происхождения – «Teos» (см. в видео). С древнегреческого – божественный, именно к такому вкусу стремились брестские технологи, когда его создавали. Профессионалы говорят – по сравнению с классическим, он менее жирный и обладает большей концентрацией полезного белка. В составе нет стабилизаторов, искусственных красителей, сухого молока.

Даниель Айтон, вице-президент Всемирной ассоциации лучших шеф-поваров мира: «Длительное сливочное послевкусие, отличный йогурт со столь низкой жирностью, идеальная база для фруктовых и овощных салатов. Отличный продукт, просто отличный».

Алан Кло, шеф-повар ассоциации поваров Eurotoques Belgium (Бельгия): «Секрет любой кухни мира, особенно такой изысканной как французская, к примеру – это качественные ингредиенты. Не надо ничего изобретать, берите хороший продукт и вас ждёт кулинарный успех. И я поздравляю вас, что у вас есть компании, которые думают так же».

Эти мужчины в накрахмаленных колпаках и белоснежных поварских кителях, на которых красуются их личные награды, действительные члены кулинарных ассоциаций Европы. Именно они составляют основу этого дегустационного конкурса.«SuperiorTasteAward» настолько престижен, но он также может оказаться и губительным для компании.

Ведь заплатить можно только за участие, а дальше продукт попадает в руки профессионалов, под их обоняние и осязание, и на оценку повлиять уже невозможно. То есть все шансы, что он будет разбит в пух и прах либо наоборот будет признан лучшим в своей категории.

Основа – слепая дегустация от обладателей мишленовских звёзд, лучших шеф-поваров и сомелье, которые полагаются только на свои рецепторы, оценивают внешний вид, аромат, текстуру, вкус и послевкусие – естественно не зная ни названия продукта, ни страны его происхождения. Алан Коксон – кулинарная телезвезда BBC, лично тестировал белорусский продукт.

Алан Коксон, шеф-повар, член дегустационной комиссии (Великобритания): «Я знал, что в Беларуси есть достойные производители и хорошие продукты, и вот сейчас я смог оценить их по достоинству и могу это подтвердить лично. Это очень важно, когда в стране есть компании, которые задают тон в пищевой промышленности, которые побеждают не за счёт рекламы, а за счёт качества».

Секрет успеха брестчане никогда не скрывали –делать как для себя. Отсюда постоянные вложения в технологии, высочайшие требования к сырью, жёсткий контроль качества и как итог – экспорт в 28 стран мира.

Годовой темп продаж за границу 113% – все страны СНГ, Ближний Восток – Арабские Эмираты и Иордания, государства ЕС – Прибалтика и Германия, поставки в США, Китай и даже Японию. В этом году сыры под брендом «Брест-Литовск» уехали на далёкий остров Фукуока, те самые которые в очередной раз здесь в Брюсселе вместе с творогом «Савушкин хуторок» получили свои золотые звёзды и укрепили фундамент главной награды из хрусталя.

Качество, натуральность, вкус – главные конкурентные преимущества от «Савушкина». И какой бы величины не была звезда победы – европейской или даже мировой, в компании всегда подчеркивали – главное для них это забота о белорусском потребителе. А конкурс, это даже не борьба с конкурентами – это сражение с собой. Конечно, чтобы быть ещё лучше.