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«Сложность хореографии: ты – не человечек, ты – игрушка». Исполнитель роли Петрушки о восстановленном балете в Минске
На сцене Большого театра Беларуси – суета.
Уже традиционный для начала июня фестиваль «Балетное лето» несколько дней назад открылся великолепным балетом «Петрушка» Николая Стравинского.
Владимир Рылатко, первый заместитель генерального директора Большого театра Беларуси:
«Корсар» – будет одним из интересных премьерных показов с блестящими исполнителями. Там надо смотреть Лабухина, потому что это, пожалуй, лучший на территории бывшего Советского Союза исполнитель именно «Корсара». А значит, считайте, в мире. Потому что балет у нас, мне кажется, самый лучший. И завершим 13 июня большим гала-концертом, в котором соберутся «звёзды» из разных театров. Это и Лондон – Королевская опера, Берлинская, Дрезденская, Эстонская, Варшавская, Большой театр. Ну, в общем, будем много.
Именно в его постановке «Петрушка» появится на сцене Большого. Легендарный спектакль, премьера которого состоялась более 100 лет назад, на минской сцене появился именно таким, каким его видели на той самой, первой парижской премьере.
Андрис Лиепа, народный артист России, балетмейстер-постановщик балета «Петрушка»:
И я надеюсь, что наше здесь, в Минске будет одним из лучших.
«Петрушка» Стравинского – это ярмарочные гулянья начала прошлого века.
Роскошь и необычность спектакля когда-то потрясла искушённых парижан. Для зрителя 100 лет назад увидеть всё это на сцене – невиданное новаторство. Для зрителя сегодняшнего – это удивительная балетная классика.
Олег Еромкин, заслуженный артист Республики Беларусь:
В первую очередь – для самих исполнителей.
Олег Еромкин:
Жемчужина «Русских сезонов» начала ХХ века, один из символов русского балета, легендарный «Петрушка» на сцене Большого театра Беларуси – премьера, которую стоит увидеть.
Олег Еромкин:
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«Сложность хореографии: ты – не человечек, ты – игрушка». Исполнитель роли Петрушки о восстановленном балете в Минске
На сцене Большого театра Беларуси – суета. Уже традиционный для начала июня фестиваль «Балетное лето» несколько дней назад открылся великолепным балетом...
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