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Жаркая пора для абитуриентов. Как в Беларуси стартовала вступительная кампания?

12.06.2018 20:45 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Жаркая пора. В Беларуси началось централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жаркая пора для абитуриентов. Как в Беларуси стартовала вступительная кампания?

Традиционно первым сдавали белорусский язык. Всего в списке 11 предметов. Испытания завершатся ЦТ по Всемирной истории. Ну а результатов придется ждать около двух недель.

Жаркая пора для абитуриентов. Как в Беларуси стартовала вступительная кампания?

В фойе БГУИРа с утра – многолюдно. Сюда пускают лишь по паспорту. И тех, кто зарегистрировался на ЦТ. Свою фамилию в списках отыскал и Кирилл. У абитуриента – день ответственный.

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Все бланки вскрывают в присутствии членов госкомиссии. И, конечно, абитуриентов. Списать, даже если захочется, здесь сложно: вопросов теста не знает никто. Да и риск – максимальный.

Жаркая пора для абитуриентов. Как в Беларуси стартовала вступительная кампания?

На тест отводится 2 часа чистого времени. Если необходимо, можно выйти. Но в присутствии наблюдателя. У каждой аудитории есть врач, который готов оказать медпомощь.

Жаркая пора для абитуриентов. Как в Беларуси стартовала вступительная кампания?

Контроль за проведением ЦТ ведут межведомственные комиссии. Работники Комитета госконтроля (всего 160 человек) представители госорганов и организаций системы образования. Причем, они будут работать на всех этапах вступительной компании.

Жаркая пора для абитуриентов. Как в Беларуси стартовала вступительная кампания?

Жаркая пора для абитуриентов. Как в Беларуси стартовала вступительная кампания?

Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
Самой процедурой централизованного тестирования предусматривается создание равных условий для всех абитуриентов. Для того, чтобы сдать вступительные испытания, не обязательно ехать куда-то далеко. Многие сдают его по месту жительства.

Жаркая пора для абитуриентов. Как в Беларуси стартовала вступительная кампания?

Бланки со всей страны доставляются в РИКЗ. В сопровождении фельдъегерской службы. И строго конфиденциально. В Институте контроля знаний их будет проверять специальная компьютерная система. А также 250 человек.

Жаркая пора для абитуриентов. Как в Беларуси стартовала вступительная кампания?

Жаркая пора для абитуриентов. Как в Беларуси стартовала вступительная кампания?

Жаркая пора для абитуриентов. Как в Беларуси стартовала вступительная кампания?

Юрий Миксюк, директор УО «Республиканский институт контроля знаний»:
Сразу оригиналы бланков сканируются. Эти бланки уходят на хранение. Дальше работа осуществляется с копиями. Полностью бланк никто не видит. Он компьютером разделяется на две части – область регистрации и ответов. Могу заверить абитуриентов, что ни одного случая, чтобы получался неверный результат – выявлено не было.

Жаркая пора для абитуриентов. Как в Беларуси стартовала вступительная кампания?

На обработку тестов по одному предмету уходит около двух недель. Свои результаты абитуриент может узнать на сайте РИКЗа. Там же будет дана, что называется, «раскладка» по неправильным ответам. Итоговые баллы сдавшему ЦТ также могут выслать по смс-запросу.

Жаркая пора для абитуриентов. Как в Беларуси стартовала вступительная кампания?

Жаркая пора для абитуриентов. Как в Беларуси стартовала вступительная кампания?

Дмитрий Боярович, СТВ:
Жаркая пора для абитуриентов в ближайшее время продолжится. Их ожидают ЦТ кроме белорусского языка по 10 предметам. Экзамены будут проходить через день. И завершатся испытанием по Всемирной истории. Оно запланировано на 2 июля.
 

 
 
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Новости Беларуси. Жаркая пора. В Беларуси началось централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно первым сдавали...
 
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