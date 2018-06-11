Корсика выразила готовность принять судно Aquarius с сотнями мигрантов на борту

Власти французской Корсики выразили готовность принять судно Aquarius, на борту которого находятся 629 мигрантов. Об этом заявил председатель Исполнительного совета Корсики Жиль Симеони.

«Нехватка продовольствия, плохие погодные условия, слишком далеко до испанского порта: перед лицом неотложной необходимости Исполнительный совет Корсики предлагает гуманитарной организации SOS Mediterannee принять Aquarius в одном из корсиканских портов», – написал Симеони в Twitter.

Напомним, Италия и Мальта закрыли свои порты для Aquarius, после чего мигрантов согласилась принять Испания.