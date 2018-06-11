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Какой на вкус «Президентский» горький шоколад?

12.06.2018 21:32 — Разное | ОНТ  
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Четыре страны в одной плитке. Шоколад «Президент эксклюзив» поступил в продажу. Отведать его теперь сможет любой желающий. 

Конвейер, запущенный на 85%, в этом случае сработал на все 100! Новая шоколадная линейка напоминает и составом, и названием, что ей подвластны… искушённые вкусы. Какао-продукты из четырёх стран – в одной плитке с белорусским орнаментом!

Татьяна Пармон, начальник отдела маркетинга и рекламы кондитерской фабрики «Коммунарка» «Это эксклюзивный продукт для Беларуси…какао-продукты с берегов Венесуэлы, Кот-д’Ивуара, Колумбии и Эквадора, а также использование экстракта бурбонской ванили. Споров и дискуссий по поводу вкуса было много».

Чтобы огласить горькую правду, новый шоколад дегустаторы оценивали в комнате с серыми стенами – другой, к примеру, яркий цвет мог бы скорректировать восприятие.

Иван Данченко, генеральный директор кондитерской фабрики «Коммунарка»: «Наш шоколад дегустировали международные эксперты и дали высокую оценку. Мы пробовали многие какао-продукты, технологи, делали различные купажи, чтобы сочетался вкус и полезность. Не секрет, что активное участие принимал и Глава государства – комментировал. И то, что выбраны эти вкусы – в том числе, его участие».

Кстати, Александр Лукашенко оригинальным вкусом делится охотно – одним из первых новинку распробовал президент Таджикистана. А вот шеф-повар Вадим Астори дебютную плитку пообещал стереть в порошок. Чтобы проверить, как «Президент» поведёт себя на кухне.

Вадим не ценитель сладких слов в отношении отечественного шоколада: как правило, использует французский, бельгийский или швейцарский. По его мнению, нашим бы производителям – да хоть дольку продукта для профессиональных пекарей и кондитеров. Тем более, новинке явно по вкусу амбиции.

Анжелика Воробей долго тренировалаправильное отношение к шоколаду. А потом поняла, что грамотная плитка – вовсе не тёмная сторона диеты. И в её рацион впишутся все три «президентские» новинки. Ведь в составе вместо сахара – лактит, получаемый из молочной сыворотки.

Анжелика Воробей, фитнес-тренер: «Чёрный шоколад полезен, потому что там очень большой минеральный состав, то есть там магний, железо. Очень хорошо влияет на концентрацию, он понижает холестерин в крови, понижает давление, улучшает настроение, что на диете нам очень даже надо иногда. Для людей, которые худеют – это супер выход – кушать именно горький шоколад. Он даже и вкуснее, больше чувствуется этот вкус шоколада».

Но что знатоки и международные дегустаторы?.. Оценить эксклюзивный продукт берутся народные эксперты!

Евгения Иосифовна и Мария Дмитриевна – те ещё опытные «плиточницы»! Внуки и правнуки, любящие сладости, – и обе бабули, кажется, по трещинкам фольги определяют качество шоколада.

Мария Макаревич и Евгения Лебедева, жительницы деревни Скирмантово: «Чай не сластили, надеемся на шоколад уже. В нашей деревне первые попробуем президентский шоколад! Он горьковатый, но и сладость есть! Одно название чего стоит... Пускай его быстрее в продажу отправляют и привозят в наш деревенский магазин!».

И пусть бабушки не определили, где же в букете послевкусие какао-продуктов из Кот-д’Ивуара, если угостили правнука Ильюшу – продавать можно, к экспертам не ходи! 

 
 
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​Четыре страны в одной плитке. Шоколад «Президент эксклюзив» поступил в продажу. Отведать его теперь сможет любой желающий.
 
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