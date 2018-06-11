Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коэ и олимпийская чемпионка Афин-2004 Юлия Нестеренко дадут старт эстафете 4×100 метров во время торжественного открытия реконструированного стадиона «Динамо» в Минске.

А 12 июня под руководством заместителя премьер-министра Беларуси Василия Жарко на стадионе «Динамо» прошло очередное совещание, посвященное завершению реконструкции спортивного объекта.





Вице-премьер заслушал отчеты должностных лиц о ходе работ, а также предложения о церемонии торжественного открытия стадиона.





tut.by В совещании приняли участие министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, его первый заместитель Вячеслав Дурнов, министр культуры Юрий Бондарь, министр здравоохранения Валерий Малашко, заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич, директор стадиона Василий Алексеенко, иные официальные лица, сообщает





Руководитель режиссерско-постановочной группы Алексей Задков рассказал о концепции церемонии открытия. Ее детали пока еще уточняются. Но организаторы обещают, что это будет яркий праздник, во время которого зрители смогут убедиться в некоторых возможностях универсальной спортивной арены.





Планируется, что первыми беговую дорожку стадиона освоят юные легкоатлеты — учащиеся специализированных детско-юношеских спортивных школ из всех областей и города Минска





Старт эстафете 4×100 метров дадут президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коэ и олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко.









Состоится также парад участников матчевой встречи по легкой атлетике между сборными командами Беларуси, Украины, Балканских стран и стран Балтии.





Сама встреча пройдет на стадионе «Динамо» 22 июня.





В составе белорусской команды будет немало именитых спортсменов — медалистов Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. В их числе — один из героев Олимпиады в Рио-де-Жанейро метатель молота Иван Тихон, метательница копья Татьяна Холодович, а также Алина Талай и Эльвира Герман (обе — бег на 100 м с барьерами), Дмитрий Набоков и Максим Недосеков (прыжки в высоту).





Планируется, что зрители станут также свидетелями необычного матча с участием лучших футболистов страны.













Завершится церемония праздничным фейерверком.



