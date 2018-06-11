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В Париже снова захват заложников
В столице Франции неизвестный мужчина взял двух человек в заложники и потребовал встречи с представителями посольства Ирана.
Фото: Benoit Tessier / Reuters
Как сообщает агентство Reuters, вечером 12 июня неизвестный мужчина взял в заложники двух человек в 10-м округе Парижа. Он облил людей бензином и пригрозил убить их, если полиция не будет выполнять его требования.
По данным Figaro, заложники находятся в офисе рекламной компании Mixicom, которая работает с известными блогерами, размещающими записи на YouTube. Уже известно, что преступник вошел в здание по видом разносчика еды.
"Белорусский партизан" будет следить за развитием событий.
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В столице Франции неизвестный мужчина взял двух человек в заложники и потребовал встречи с представителями посольства Ирана.
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