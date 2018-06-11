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В Париже снова захват заложников

12.06.2018 20:29 — Разное | Партизан  
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В столице Франции неизвестный мужчина взял двух человек в заложники и потребовал встречи с представителями посольства Ирана.

В Париже снова захват заложников
Фото: Benoit Tessier / Reuters

Как сообщает агентство Reuters, вечером 12 июня неизвестный мужчина взял в заложники двух человек в 10-м округе Парижа. Он облил людей бензином и пригрозил убить их, если полиция не будет выполнять его требования.

 По имеющимся данным, в первую очередь захватчик потребовал, чтобы ему дали связь с иранским посольством, через которое мужчина намерен передать свое обращение правительству Франции.

 Полиция окружила место происшествия. Представитель парижской полиции Ив Лефебр заявил, что власти будут вести переговоры с преступником. По его словам, речи о теракте пока не идет.

 


По данным Figaro, заложники находятся в офисе рекламной компании Mixicom, которая работает с известными блогерами, размещающими записи на YouTube. Уже известно, что преступник вошел в здание по видом разносчика еды.

"Белорусский партизан" будет следить за развитием событий.

 
 
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В столице Франции неизвестный мужчина взял двух человек в заложники и потребовал встречи с представителями посольства Ирана.
 
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