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На выезде из Березы появился блокпост с БТР: учения идут?

12.06.2018 20:11 — Разное | Партизан  
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Белорусские военные на территории Березовского района проводят в эти дни учение местного масштаба.

Блокпост, пишет sputnik.by на котором дежурит БТР, появился в районе города Береза в Брестской области, сообщили местные СМИ.

Военная техника вызвала определенный ажиотаж у участников дорожного движения, но потом все вспомнили, что в районе начались военные учения местного уровня, в которых принимает участие личный состав территориальных войск Березовского района. 

Как ранее сообщало Министерство обороны Беларуси с 12 по 15 июня на территории Березовского района будет проходить командно-штабное учение. Определена и тема КШУ "Управление силами территориальной обороны в ходе подготовки и обороны города"

По словам военных, во время учения личный состав территориальных войск района будет осваивать навыки установки минно-взрывных заграждений, нести службу на КПП, учиться оборонять населенный пункт, сражаться с условным противником за опорный пункт.

В свою очередь Совет обороны Березовского района сообщил местным СМИ, что в дни учения дороге Береза – Селец (Н79) в районе лицея строителей будет оборудован контрольно-пропускной пункт (КПП), на котором будет осуществляться досмотр транспортных средств и граждан.

В пятницу 15 июня с 09:00 до 14:00 будет перекрыто движение на участке дороги Береза – Селец (Н79) – от поворота на ОАО "Березовский КСИ" до территории воинской части.



 
 
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Белорусские военные на территории Березовского района проводят в эти дни учение местного масштаба.
 
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