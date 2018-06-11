ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вступительная кампания 2018 достигла кульминации: сегодня прошло первое ЦТ

12.06.2018 21:48 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Всего в этом году на тесты зарегистрировались около 82 тысяч человек. Кто больше волнуется за результат – абитуриенты или их родители, и на какие специальности можно поступить по упрощённой схеме? 

Первые абитуриенты появляются у вузовских турникетов за час до начала тестирования. Последние минуты перед регистрацией используют, чтобы справиться с волнением и настроиться на рабочий лад.

На входе – доскональная проверка документов. Пронести с собой можно только паспорт, чёрную гелевую ручку и бутылку воды. Никаких сумок. Под особым контролем мобильники и электроника. 

Время – 10:45. Пора вскрывать конверты с заданиями. Их привезли рано утром фельдъегерской службой. Чтобы избежать подтасовок, запечатанные тесты в присутствии комиссии достают из сейфов, и уже перед абитуриентами распаковывают и объясняют, как правильно выполнять тест. Ответы будет проверять компьютер, и любая помарка может повлиять на итоговый результат.

Для бывших школьников наступает время икс. Только что с ними был проведён последний инструктаж, сейчас раздаются бланки и буквально через две минуты начнутся испытания. Фото и видеосъёмка будет запрещена, поскольку любой фактор мешающий проведению тестирования может стать поводом для апелляции и пересмотра результатов.

А пока в аудитории выполняют задания, во дворике ждут и волнуются родители. Обстановка накаляется, когда первые абитуриенты выходят из корпуса.

Татьяна Слапик, мама абитуриента: «Ждём, ждём и очень волнуемся, ещё не вышла моя доченька. Планируем, что всё у нас получится, мы поступим туда, куда планируем. Потому что мы школу закончили с отличием и всё-всё у нас будет хорошо, высший класс. Надеемся только на свои знания».

Каролина выходит одной из последних. Круглая отличница, активистка, мечтает стать врачом, поступать будет только в медицинский.

Каролина Слапик, абитуриент: «На самом деле всё было очень хорошо. Я такой человек, который всегда за всё переживает. Но в этот раз не знаю почему я не переживала и не волновалась. Просто пришла, собралась с мыслями, всё написала то, что я знала».

Два часа, отведённые на тест, не выбили из колеи большинство абитуриентов, но для двух поступающих вступительная кампания уже завершилась. 

Кирилл Данилов, пресс-секретарь Комитета госконтроля: «В ходе сегодняшнего ЦТ по белорусскому языку приняло участие почти 24 тысячи абитуриентов, это 95,3 % от тех, кто зарегистрировался на тестирование. Что касается нарушений. То в пунктах проведения тестирования было удалено два человека. В столичных вузах».

Те же, кто зарегистрировался, но не явился на испытание по уважительным причинам, смогут выполнить задание в резервные дни – 6, 8 и 10 июля и только в здании БГУ. Узнать результаты можно будет через 10 дней в пунктах тестирования, либо на сайте Республиканского института контроля знаний. 

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего в этом году на тесты зарегистрировались около 82 тысяч человек. Кто больше волнуется за результат – абитуриенты или их родители, и на какие специальности...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новая линейка шоколада «Президент Эксклюзив» поступила в продажу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика