Вступительная кампания 2018 достигла кульминации: сегодня прошло первое ЦТ

Всего в этом году на тесты зарегистрировались около 82 тысяч человек. Кто больше волнуется за результат – абитуриенты или их родители, и на какие специальности можно поступить по упрощённой схеме?

Первые абитуриенты появляются у вузовских турникетов за час до начала тестирования. Последние минуты перед регистрацией используют, чтобы справиться с волнением и настроиться на рабочий лад.

На входе – доскональная проверка документов. Пронести с собой можно только паспорт, чёрную гелевую ручку и бутылку воды. Никаких сумок. Под особым контролем мобильники и электроника.

Время – 10:45. Пора вскрывать конверты с заданиями. Их привезли рано утром фельдъегерской службой. Чтобы избежать подтасовок, запечатанные тесты в присутствии комиссии достают из сейфов, и уже перед абитуриентами распаковывают и объясняют, как правильно выполнять тест. Ответы будет проверять компьютер, и любая помарка может повлиять на итоговый результат.

Для бывших школьников наступает время икс. Только что с ними был проведён последний инструктаж, сейчас раздаются бланки и буквально через две минуты начнутся испытания. Фото и видеосъёмка будет запрещена, поскольку любой фактор мешающий проведению тестирования может стать поводом для апелляции и пересмотра результатов.

А пока в аудитории выполняют задания, во дворике ждут и волнуются родители. Обстановка накаляется, когда первые абитуриенты выходят из корпуса.

Татьяна Слапик, мама абитуриента: «Ждём, ждём и очень волнуемся, ещё не вышла моя доченька. Планируем, что всё у нас получится, мы поступим туда, куда планируем. Потому что мы школу закончили с отличием и всё-всё у нас будет хорошо, высший класс. Надеемся только на свои знания».

Каролина выходит одной из последних. Круглая отличница, активистка, мечтает стать врачом, поступать будет только в медицинский.

Каролина Слапик, абитуриент: «На самом деле всё было очень хорошо. Я такой человек, который всегда за всё переживает. Но в этот раз не знаю почему я не переживала и не волновалась. Просто пришла, собралась с мыслями, всё написала то, что я знала».

Два часа, отведённые на тест, не выбили из колеи большинство абитуриентов, но для двух поступающих вступительная кампания уже завершилась.

Кирилл Данилов, пресс-секретарь Комитета госконтроля: «В ходе сегодняшнего ЦТ по белорусскому языку приняло участие почти 24 тысячи абитуриентов, это 95,3 % от тех, кто зарегистрировался на тестирование. Что касается нарушений. То в пунктах проведения тестирования было удалено два человека. В столичных вузах».

Те же, кто зарегистрировался, но не явился на испытание по уважительным причинам, смогут выполнить задание в резервные дни – 6, 8 и 10 июля и только в здании БГУ. Узнать результаты можно будет через 10 дней в пунктах тестирования, либо на сайте Республиканского института контроля знаний.