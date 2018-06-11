Изменения в расписании автобусов №№ 3, 5, 16, 33, 39, 42, 43

С 18.06.2018 г. на летний период изменяются расписания движения городских автобусных маршрутов №№ 3, 5, 16, 39, 42.
С 18.06.2018 г. на летний период закрывается городской автобусный маршрут №43.
С 01.07.2018 г. на летний период закрывается городской автобусный маршрут №33.
Читать полностью в источнике с фото:
http://virtualbrest.by/news56357.php
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МАРШРУТ № 3
«Пригородный вокзал - Брест Восточный»
РАБОЧИЕ ДНИ
Пригородный вокзал 6:29 6:40 6:55 7:18 7:31 7:46 8:09 8:22 8:37 9:00 9:13 9:51 10:04 10:26 11:16 11:43 12:06 12:33 12:57 13:24 13:48 14:15 14:39 14:52 15:06 15:30 15:43 15:57 16:21 16:34 16:49 17:12 17:30 17:42 18:07 18:26 19:04 19:25 19:48 20:34 20:46 21:18 21:37 22:07 22:28 22:58
Брест Восточный 6:05 6:14 6:28 6:52 7:04 7:19 7:42 7:55 8:12 8:33 8:46 9:01 9:24 9:37 10:15 10:27 10:49 11:40 12:06 12:30 12:57 13:21 13:48 14:12 14:39 15:03 15:16 15:30 15:54 16:07 16:21 16:45 17:00 17:15 17:39 17:58 18:10 18:35 18:51 19:28 19:49 20:12 20:55 21:10 21:41 22:01 22:31
ВЫХОДНЫЕ ДНИ.
Пригородный вокзал 6:17 6:41 7:04 7:28 7:50 8:17 8:41 9:05 9:53 10:24 11:12 11:36 12:00 12:24 12:48 13:12 13:36 14:00 14:25 14:49 15:13 15:37 16:01 16:25 16:49 17:13 17:37 19:02 19:25 19:47 20:05 20:31 20:50 21:14 21:35 22:20 23:05
Брест Восточный 6:16 6:40 7:04 7:27 7:55 8:13 8:40 9:04 9:28 10:16 10:47 11:35 11:59 12:23 12:47 13:11 13:35 13:59 14:23 14:48 15:12 15:36 16:00 16:24 16:48 17:12 17:36 18:00 19:25 19:46 20:12 20:28 20:54 21:13 21:58 22:43
МАРШРУТ № 5
«Завод «Газоаппарат» - Брест Западный»
РАБОЧИЕ ДНИ
Газоаппарат 5:49 6:29 6:51 7:08 7:34 7:55 8:20 8:36 9:03 9:23 9:47 10:30 10:44 11:28 12:12 12:56 13:40 14:24 14:53 15:15 15:37 15:59 16:21 16:43 17:05 17:27 17:49 18:11 18:33 18:55 20:10 20:52 21:34 22:16
Брест Западный 6:08 6:48 7:10 7:30 7:55 8:14 8:40 9:00 9:24 9:44 10:08 10:51 11:05 11:49 12:33 13:17 14:01 14:45 15:14 15:36 15:58 16:20 16:42 17:04 17:26 17:48 18:10 18:32 18:54 19:16 20:30 21:12 21:54 22:35
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Газоаппарат 6:11 6:50 7:30 8:10 8:31 8:50 9:11 9:31 9:53 10:36 10:55 11:19 11:38 12:21 12:43 13:04 13:26 13:47 14:09 14:30 14:52 15:15 15:35 15:57 16:39 16:59 17:20 17:40 18:01 18:21 18:42 19:02 19:44 20:22 21:00 21:38 22:16
Брест Западный 6:30 7:09 7:49 8:29 8:50 9:09 9:31 9:51 10:14 10:57 11:16 11:40 11:59 12:42 13:04 13:25 13:47 14:08 14:30 14:51 15:13 15:35 15:56 16:17 16:59 17:19 17:40 18:00 18:21 18:41 19:02 19:21 20:02 20:40 21:18 21:56 22:35
МАРШРУТ № 16
«Завод «Газоаппарат» – Партизанский проспект»
РАБОЧИЕ ДНИ
Газоаппарат 6:17 6:38 7:00 7:24 7:48 8:13 8:35 8:59 9:20 9:53 10:28 10:58 11:32 12:07 12:41 13:14 13:46 14:06 14:31 14:53 15:14 15:36 15:57 16:22 16:43 17:07 17:31 17:52 18:22 18:57 19:32 20:06 20:39 21:06 21:44 22:13 22:51 23:18
Партизанский проспект 5:52 6:11 6:31 6:51 7:12 7:36 7:59 8:22 8:48 9:10 9:35 9:55 10:27 11:02 11:33 12:06 12:41 13:16 13:48 14:19 14:41 15:05 15:26 15:48 16:12 16:33 16:58 17:19 17:45 18:07 18:27 18:58 19:31 20:03 20:37 21:10 21:38 22:15 22:43 23:23
ВЫХОДНЫЕ ДНИ.
Газоаппарат 6:31 7:02 7:40 8:07 8:44 9:12 9:42 10:24 11:08 11:34 12:16 12:39 13:18 13:48 14:12 14:59 15:20 15:44 16:07 16:30 16:53 17:18 18:03 18:31 19:02 19:35 20:08 20:42
Партизанский проспект 6:01 6:29 7:05 7:37 8:14 8:40 9:17 9:45 10:16 10:58 11:41 12:08 12:49 13:13 13:51 14:22 14:45 15:33 15:53 16:18 16:40 17:04 17:28 17:52 18:37 19:04 19:35 20:08 20:42 21:15
МАРШРУТ № 39
«Центральная городская больница – Партизанский пр-кт – Я.Купалы –
ул. Пионерская - ул. Калиновая»
РАБОЧИЕ ДНИ
Ц.Г.Больница 6:12 7:35 9:05 11:13 12:37 14:02 15:27 16:55 18:27 19:35 20:36 22:02
Калиновая 6:48 8:16 9:43 11:52 13:15 14:41 16:08 17:36 19:06 20:15 21:15 22:42
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Ц.Г.Больница 7:45 9:08 11:04 12:27 13:50 15:19 16:40 18:00 19:56 21:16
Калиновая 7:01 8:23 9:46 11:44 13:06 14:29 15:57 17:18 18:38 20:34 21:53
МАРШРУТ № 42
«Д.П. «Южный городок» - Пригородный вокзал»
РАБОЧИЕ ДНИ
Д.П. «Южный городок» 5:45 6:54 7:24 8:18 8:55 10:13 10:51 12:09 13:25 14:03 14:40 15:21 15:57 16:40 17:15 18:08 19:24 20:47 22:01 23:12
Пригородный вокзал 6:21 6:47 7:38 8:12 8:59 9:34 10:51 11:31 12:47 14:01 14:41 15:17 15:59 16:37 17:21 17:55 18:45 20:06 21:24 22:36 23:47
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Д.П. «Южный городок» 6:36 7:47 9:12 11:02 12:17 13:33 14:51 16:06 17:19 19:24 20:41 21:56
Пригородный вокзал 7:10 8:34 9:54 11:40 12:55 14:11 15:28 16:43 17:56 20:04 21:18 22:30
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Брест
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С 18.06.2018 г. на летний период изменяются расписания движения городских автобусных маршрутов №№ 3, 5, 16, 39, 42. С 18.06.2018 г. на летний период закрывается городской...