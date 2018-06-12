В Гродно прошел торжественный вечер в честь Дня медицинского работника

Поздравления с профессиональным праздником и слова благодарности звучали сегодня со сцены Гродненского государственного медуниверситета в адрес различных подразделений медицинской отрасли, лучших медиков со всех регионов области.







– Лечить людей – это призвание, особое служение на благо человечества. Каждый из вас вносит свой вклад в дело развития отечественного здравоохранения. Результаты вашей работы – значимый повод для гордости. Впервые удостоен Премии Правительства Беларуси за достижения в области качества Гродненский областной перинатальный центр. Такой наградой гордится и Гродненский государственный медуниверситет. Не первый год признается лучшей в стране кардиослужба Гродненщины. Таких примеров много. И это благодаря труду, профессионализму медицинских работников. Желаю вам здоровья, совершенствования профессионального мастерства. Пусть ваши знания и опыт служат на пользу белорусскому народу, – отметил заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович.









Первый заместитель министра здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич поздравил людей в белых халатах с наступающим праздником и зачитал поздравление министра здравоохранения страны Валерия Малашко. В нем подчеркивалось, что система здравоохранения Гродненщины занимает лидирующие позиции в области по многим направлениям.













«Работники медицинской сферы не боятся перемен и активно привносят в практическую деятельность самые современные методы, сотрудничают с зарубежными коллегами, продвигают науку. Желаем вам удерживать позиции лидеров, быть лучшими в реализации различных проектов и экспериментов, в том числе в реализации электронного здравоохранения, внедрять высокотехнологичные виды медицинской помощи, принимать активное участие в развитии трансграничного сотрудничества. Берегите здоровье, прививайте правильный образ жизни окружающим», говорится в поздравлении.

За высокими достижениями стоит не один человек, а целая команда, и, пожалуй, в медицине это правило работает, как ни в одной другой сфере. Эту мысль подтвердил и начальник главного управления здравоохранения облисполкома Андрей Стрижак.





– Только тесное взаимодействие науки, практической медицины, фармации, санитарно-эпидемиологической службы, конечно же, приносит положительные результаты, – подчеркнул Андрей Стрижак. – Всем медработникам желаю здоровья, счастья, благополучия и новых профессиональных достижений.





Много приятных слов звучало в адрес виновников торжества от председателя областного объединения профсоюзов Ромуальда Юровского и председателя областного комитета профсоюза работников здравоохранения Владислава Голяка.





– Особый подарок ждет молодых медиков Гродно – 14 молодых семей врачей, фармацевтов, медсестер получили возможность построить по себестоимости квартиры. В прошлом году жилищный вопрос решили около 400 медиков, половина из них – молодые специалисты, – отметил Владислав Голяк.





По традиции лучшим работникам отрасли, которые внесли значительный вклад в развитие здравоохранения, внедрили в практическую деятельность современные технологии оказания медицинской помощи, вручили Почетные грамоты и благодарности областного исполнительного комитета и областного Совета депутатов, Гродненского горисполкома и Гродненского городского Совета депутатов. Своих активистов отметило наградами и областное объединение профсоюзов.





Зал приветствовал тех, кто удостоен Почетной грамоты Министерства здравоохранения Беларуси.





Знаком «Отличник здравоохранения» отмечены главный специалист главного управления здравоохранения облисполкома Светлана Антонович, заведующий кафедрой онкологии медуниверситета Александр Каравай, старший преподаватель кафедры неврологии и нейрохирургии медуниверситета Александр Лебейко, заведующий центральной районной аптекой № 11 Свислочского района Гродненского РУП «Фармация» Ирина Романчук, провизор-рецептар аптеки № 36 Гродно Гродненского РУП «Фармация» Нина Серая, заведующий отделением анестезиологии и реанимации № 1 Гродненского областного клинического кардиоцентра Сергей Соловьев.





На торжестве чествовали победителей областного этапа конкурса «Врач года Республики Беларусь». Отмечены наградами заведующая отделения хоспис городской клинической больницы № 3 Гродно Людмила Чернякова, врач-педиатр Гродненского областного центра медицинской реабилитации детей-инвалидов и больных детей психоневрологического профиля Тамара Сенюкевич, врач-хирург хирургического отделения городской клинической больницы скорой медицинской помощи Гродно Дмитрий Якимович, врач-акушер-гинеколог поликлиники Гродненского областного клинического перинатального центра Лилия Кашко, заведующая Сеньковщинской амбулаторией Слонимской ЦРБ Светлана Антончик.

Также поздравили победителя областного конкурса профессионального мастерства среди врачей стоматологов Татьяну Горбач, врача-стоматолога детского филиала «Детская стоматологическая поликлиника г. Гродно».





Праздничное настроение создавали творческие коллективы города, работники медучреждений области, а также столичные гости – Тео и Ольга Рыжикова.























