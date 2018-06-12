Новая линейка шоколада «Президент Эксклюзив» поступила в продажу

Новости Беларуси. Плитки премиум-класса уже 12 июля можно приобрести в фирменных магазинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





А вот в крупных сетях страны – элитный продукт появится 13 июня. Как и его предшественник, шоколад «Президент Эксклюзив» не содержит сахара, а значит прекрасно подходит тем, кто следит за фигурой и ведет здоровый образ жизни. В качестве подсластителя белорусские кондитеры используют лактитол – это натуральный низкокалорийный продукт.





В новой линейке три вида горького шоколада: терпкий с кислинкой, фруктовый и утонченный вкус. Технологи купажировали лучшие сорта какао-бобов из четырех стран, Колумбии, Эквадора, Кот-д'Ивуара и Венесуэлы, в различном соотношении.





Шоколад «Президент» кондитерская фабрика выпускает больше года. Новую линейку создали по поручению главы государства. С конвейера предприятия уже сошло около 60 тонн новой эксклюзивной продукции.