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Новая линейка шоколада «Президент Эксклюзив» поступила в продажу

12.06.2018 21:43 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Плитки премиум-класса уже 12 июля можно приобрести в фирменных магазинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новая линейка шоколада «Президент Эксклюзив» поступила в продажу

А вот в крупных сетях страны – элитный продукт появится 13 июня. Как и его предшественник, шоколад «Президент Эксклюзив» не содержит сахара, а значит прекрасно подходит тем, кто следит за фигурой и ведет здоровый образ жизни. В качестве подсластителя белорусские кондитеры используют лактитол – это натуральный низкокалорийный продукт.

Новая линейка шоколада «Президент Эксклюзив» поступила в продажу

В новой линейке три вида горького шоколада: терпкий с кислинкой, фруктовый и утонченный вкус. Технологи купажировали лучшие сорта какао-бобов из четырех стран, Колумбии, Эквадора,  Кот-д'Ивуара и Венесуэлы, в различном соотношении.

Новая линейка шоколада «Президент Эксклюзив» поступила в продажу

Шоколад «Президент» кондитерская фабрика выпускает больше года. Новую линейку создали по поручению главы государства. С конвейера предприятия уже сошло около 60 тонн новой эксклюзивной продукции.

 
 
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Новости Беларуси. Плитки премиум-класса уже 12 июля можно приобрести в фирменных магазинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А вот в крупных сетях...
 
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