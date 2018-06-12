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Спешат на футбол: на границе России и Беларуси в пункте пропуска «Редьки-Красное» образовалась очередь из автомобилей в 15 километров

12.06.2018 21:22 — Разное | СТВ  
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Новости России. А тем временем в России готовятся к спортивному событию планетарного масштаба  Чемпионату миру по футболу. Он стартует 14 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже сейчас в города-организаторы съезжаются многочисленные болельщики. Для спортивных фанатов из Европы наиболее удобный пусть через нашу страну. 12 июня в пункте пропуска «Редьки-Красное» образовалась очередь из автомобилей. Ее протяженность порядка 15 километров. За ситуацией следит и съемочная группа СТВ. Все подробности в следующем выпуске в 22:30.

 
 
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Новости России. А тем временем в России готовятся к спортивному событию планетарного масштаба – Чемпионату миру по футболу. Он стартует 14 июня, сообщили в...
 
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