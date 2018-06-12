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На заседании Совмина Союзного государства в Москве обсудят 14 вопросов
12.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Москве 13 июня пройдет очередное
Основное внимание будет уделено вопросам торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России. В их числе развитие производственной кооперации, сотрудничество в сфере АПК и поставок продовольствия.
Участники заседания, в частности, рассмотрят прогнозные балансы спроса и предложения по важнейшим видам продукции Союзного государства, ход реализации союзных программ и ход выполнения в 2017 году плана мероприятий по формированию и функционированию объединенной транспортной системы Союзного государства на 2016 – 2018 годы. Кроме того, планируется детально рассмотреть вопросы совершенствования бюджетного процесса Союзного государства.
Напомним, 19 июня в Минске состоится заседание
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Основное внимание будет уделено вопросам торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России.
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