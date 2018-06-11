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С 12 июня на каждой станции минского метро работают валидаторы, которые позволяют оплатить проезд, не покупая жетон в кассе

12.06.2018 22:28 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Минский метрополитен готовится ко II Европейским играм. С 12 июня на каждой станции метро столицы в тестовом режиме начали работать валидаторы, которые позволяют оплатить проезд, не покупая жетон в кассе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ

С 12 июня на каждой станции минского метро работают валидаторы, которые позволяют оплатить проезд, не покупая жетон в кассе

Для этого необходимо просто приложить бесконтактную банковскую карту к устройству на поверхности турникета. Сумма проезда списывается автоматически и не отличается от стоимости жетона. Также для оплаты можно использовать и мобильные устройства.

С 12 июня на каждой станции минского метро работают валидаторы, которые позволяют оплатить проезд, не покупая жетон в кассе

Андрей Дроб, пресс-секретарь Минского метрополитена:
Данный способ оплаты проезда в метрополитене позволяет экономить время пассажирам. Всего полсекунды: просто приложить карту. Не надо думать, чтобы купить жетон или проездной билет. Особенно это удобно иногородним гражданам, которым нет необходимости покупать проездные документы. Быстро, удобно, комфортно.

Первый валидатор появился в 2017 году в метро на станции «Площадь Ленина». В феврале 2018 года устройствами оснастили еще четыре станции. Возможностью бесконтактной оплаты в метро столицы уже воспользовались более пятидесяти тысяч пассажиров.

 
 
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Новости Беларуси. Минский метрополитен готовится ко II Европейским играм. С 12 июня на каждой станции метро столицы в тестовом режиме начали работать валидаторы,...
 
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