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Борец за чистоту. На улице Кольцова водитель мотоцикла, увидев брошенный окурок на землю, вернул его владельцу
Новости Беларуси. Необычный борец за чистоту на столичной улице. Утром 12 июня на Кольцова водитель красного мотоцикла научил автомобилиста не выбрасывать мусор где попало, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Увидев, что водитель авто в левом ряду выкинул окурок на землю, молодой человек не поленился поднять мусор и вернуть его владельцу. А главное поступок не нес в себе агрессии: после минутного разгвора водители мирно разъехались. Кстати, подобные случаи неравнодушного отношения к чистоте в столице не редки.
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Борец за чистоту. На улице Кольцова водитель мотоцикла, увидев брошенный окурок на землю, вернул его владельцу
Новости Беларуси. Необычный борец за чистоту на столичной улице. Утром 12 июня на Кольцова водитель красного мотоцикла научил автомобилиста не выбрасывать мусор...
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