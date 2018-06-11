ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обсуждая встречу Трампа с Ким Чен Ыном, белорусы вспомнили о Лукашенко

12.06.2018 22:18 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: Reuters
Новостью №1 во вторник стала встреча американского и северокорейского лидера.

Впервые за 70 лет взаимной вражды главы двух стран обсуждали с глазу на глаз, а затем в составе делегаций вопрос ядерного разоружения на Корейском полуострове в обмен на снятие санкций и предоставление гарантий безопасности Северной Кореи. За лидерами двух стран следили во всем мире и до последней минуты не верили, что это возможно.

И все же под итоговым документом появились-таки подписи Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Белорусы тоже с интересом следили за мировыми событиями. На форумах и в соцсетях они активно обсуждали, что в итоге принесет эта встреча и по-разному оценивали действия обоих лидеров. При этом не забывая вспомнить и о своем политике.

В частности, они похвалили северокорейского лидера за выбор.

«Похоже, он умнее, потому что выбрал себе хорошего партнёра. Все страны, которым помогала Америка, стали развитыми и успешными. Все страны, которым помогала Россия, сидят в полной…», — отмечают комментаторы на сайте «Нашай Нівы».

Впрочем, некоторые предположили, что эта встреча мало что решает и в скором времени США и КНДР снова разорвут отношения.

«В Беларуси есть человек, который рэшыт проблемы с миром одним мановением руки», — успокаивают их комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.

Ну а третьи просто напомнили, что пока Трамп решает вопрос отмены санкций с Северной Кореи, в отношении Александра Лукашенко они как раз недавно были продлены:

«Похоже, Северная Корея нас обогнала...»

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новостью №1 во вторник стала встреча американского и северокорейского лидера.
 
Новости дня
Новости разные
 
Борец за чистоту. На улице Кольцова водитель мотоцикла, увидев брошенный окурок на землю, вернул его владельцу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика