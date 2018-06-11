Обсуждая встречу Трампа с Ким Чен Ыном, белорусы вспомнили о Лукашенко

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«Похоже, Северная Корея нас обогнала...»

Впервые за 70 лет взаимной вражды главы двух стран обсуждали с глазу на глаз, а затем в составе делегаций вопрос ядерного разоружения на Корейском полуострове в обмен на снятие санкций и предоставление гарантий безопасности Северной Кореи. За лидерами двух стран следили во всем мире и до последней минуты не верили, что это возможно.И все же под итоговым документом появились-таки подписиБелорусы тоже с интересом следили за мировыми событиями. На форумах и в соцсетях они активно обсуждали, что в итоге принесет эта встреча и по-разному оценивали действия обоих лидеров. При этом не забывая вспомнить и о своем политике.В частности, они похвалили северокорейского лидера за выбор.— отмечают комментаторы на сайтеВпрочем, некоторые предположили, что эта встреча мало что решает и в скором времени США и КНДР снова разорвут отношения.успокаивают их комментаторы на дискуссионной площадкеНу а третьи просто напомнили, что пока Трамп решает вопрос отмены санкций с Северной Кореи, в отношении Александра Лукашенко они как раз недавно были продлены: