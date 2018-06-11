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Дело о найденной мертвой женщине раскрыто
Иллюстративное фото
Работниками РОВД были проведены соответствующие мероприятия, в результате которых, по словам начальника Светлогорского РОВД Александра Зезетко, на сегодняшний день преступление раскрыто, личность погибшей установлена, лицо, совершившее преступление, задержано и помещено в изолятор временного содержания.
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Несколько дней назад жителей города взбудоражило известие о найденной в одном из микрорайонов города мертвой женщине.
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