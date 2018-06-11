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Министр экономики рассказал, какие доходы будут у белорусов в 2019 году
Владимир Зиновский
Глава ведомства отметил, что в грядущем году доходы белорусов увеличатся на 3,4%.
Данный расчет, по словам Владимира Зиновского, сделан с учетом роста зарплаты в 2019 году, исключительно в меру роста производительности труда.
Ранее в Национальном банке отмечали, что реальные зарплаты и реально располагаемые доходы населения увеличиваются быстрее, чем производительность труда. Это становится предпосылкой роста инфляции как в ближайшее время, так и в будущем.
В августе 2017 года Президент Александр Лукашенко утверждал, что средняя заработная плата в стране в 2019 году достигнет 1500 рублей.
На следующий год министр экономики ставит цель – увеличить число занятых в экономике. Факторами, которые повлияют на успешное выполнение данной цели, являются: работа по содействию занятости и открытие новых предприятий.
По прогнозам Министерства экономики, прогнозируется рост ВВП в 2019 году до 104,1%. Данный показатель будет выше, чем среднемировой ВВП – 103,9%.
«Прирост ВВП в следующем году, как ожидается, будет обеспечен на 1,7 процентного пункта за счет внешнего спроса и на 2,4 процентных пункта — за счет внутреннего. Это одна из особенностей прогноза-2019. Более высокий вклад внутреннего спроса обусловлен пиковым освоением средств на строительстве БелАЭС», – сообщил Владимир Зиновский.
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Министр экономики Владимир Зиновский рассказал, какие зарплаты ждут белорусов уже в следующем году.
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