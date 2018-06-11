ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министр экономики рассказал, какие доходы будут у белорусов в 2019 году

12.06.2018 22:12 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Владимир Зиновский
Министр экономики Владимир Зиновский рассказал, какие зарплаты ждут белорусов уже в следующем году.

Глава ведомства отметил, что в грядущем году доходы белорусов увеличатся на 3,4%.

Данный расчет, по словам Владимира Зиновского, сделан с учетом роста зарплаты в 2019 году, исключительно в меру роста производительности труда.
Ранее в Национальном банке отмечали, что реальные зарплаты и реально располагаемые доходы населения увеличиваются быстрее, чем производительность труда. Это становится предпосылкой роста инфляции как в ближайшее время, так и в будущем.

В августе 2017 года Президент Александр Лукашенко утверждал, что средняя заработная плата в стране в 2019 году достигнет 1500 рублей.

На следующий год министр экономики ставит цель – увеличить число занятых в экономике. Факторами, которые повлияют на успешное выполнение данной цели, являются: работа по содействию занятости и открытие новых предприятий.

По прогнозам Министерства экономики, прогнозируется рост ВВП в 2019 году до 104,1%. Данный показатель будет выше, чем среднемировой ВВП – 103,9%.
«Прирост ВВП в следующем году, как ожидается, будет обеспечен на 1,7 процентного пункта за счет внешнего спроса и на 2,4 процентных пункта — за счет внутреннего. Это одна из особенностей прогноза-2019. Более высокий вклад внутреннего спроса обусловлен пиковым освоением средств на строительстве БелАЭС», – сообщил Владимир Зиновский.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр экономики Владимир Зиновский рассказал, какие зарплаты ждут белорусов уже в следующем году.
 
Новости дня
Новости разные
 
От отравление алкоголем в Беларуси в этом году умерли 600 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика