Министр экономики рассказал, какие доходы будут у белорусов в 2019 году



Владимир Зиновский

Глава ведомства отметил, что в грядущем году доходы белорусов увеличатся на 3,4%.Данный расчет, по словам, сделан с учетом роста зарплаты в 2019 году, исключительно в меру роста производительности труда.Ранее в Национальном банке отмечали, что реальные зарплаты и реально располагаемые доходы населения увеличиваются быстрее, чем производительность труда. Это становится предпосылкой роста инфляции как в ближайшее время, так и в будущем.В августе 2017 года Президентутверждал, что средняя заработная плата в стране в 2019 году достигнет 1500 рублей.На следующий год министр экономики ставит цель – увеличить число занятых в экономике. Факторами, которые повлияют на успешное выполнение данной цели, являются: работа по содействию занятости и открытие новых предприятий.По прогнозам Министерства экономики, прогнозируется рост ВВП в 2019 году до 104,1%. Данный показатель будет выше, чем среднемировой ВВП – 103,9%.– сообщил Владимир Зиновский.