Кто стоит за кибератаки на Беларусь

Информационная атака против Беларуси набирает обороты. Сначала письмо якобы от главы администрации президента, вчера взломанный аккаунтиз того же ведомства. Сегодня преступники взяли выше и завладели официальной страницей Следственного комитета в «Facebook». Связать события в одно нетрудно, каждый из взломов сопровождается извинениями российской стороне за неподобающее поведение в информационном пространстве.Военный экспертсчитает, что за кибератаками стоит Россия.– отметил Александр Алесин.Сразу после публикации фейкового обращения от имени заместителя главы Администрации президента Максима Рыженкова на сообщение в «Twitter» налетели подозрительные комментаторы со унизительной критикой в адрес Беларуси.– говоритиз «Информнапалма» (Беларусь).Деятельность хакеров во всех трех случаях обращается к работе межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере, которая была создана менее года назад ради большего контроля над информационным пространством внутри Беларуси. Ведь согласно исследованиям, российские СМИ все еще остаются в Беларуси наиболее популярными и влиятельными.отмечает аналитик «East Center» (Варшава)Новый виток кибератак на белорусских чиновников и государственные учреждения имеет и предысторию. В прошлом году неизвестные взломали аккаунты в «Twitter» Минского, Могилевского и Гомельского управлений внутренних дел. Информация, которую поместили хакеры, как и на этот раз, касалась российско-белорусских отношений.