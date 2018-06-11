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Кто стоит за кибератаки на Беларусь

12.06.2018 22:05 — Разное | UDF  
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Два белорусских чиновника, а вслед за ними и Следственный комитет стали жертвами хакеров. Сетевые преступники пытаются создать впечатление, что власти Беларуси действовали против интересов России, за что сейчас просят прощения. Кому это выгодно и кто может стоять за этой компанией?

Информационная атака против Беларуси набирает обороты. Сначала письмо якобы от главы администрации президента Натальи Качановой, вчера взломанный аккаунт Максима Рыженкова из того же ведомства. Сегодня преступники взяли выше и завладели официальной страницей Следственного комитета в «Facebook». Связать события в одно нетрудно, каждый из взломов сопровождается извинениями российской стороне за неподобающее поведение в информационном пространстве.

Военный эксперт Александр Алесин считает, что за кибератаками стоит Россия.

«Против Беларуси в информационном пространстве ведется кибернетическая война. Очень интересно недавно сказал Путин: если эти действия ведут отдельные российские граждане, то мы за них не несем ответственности», – отметил Александр Алесин.

Сразу после публикации фейкового обращения от имени заместителя главы Администрации президента Максима Рыженкова на сообщение в «Twitter» налетели подозрительные комментаторы со унизительной критикой в адрес Беларуси.

«Мы имеем дело с гибридным воздействием российских спецслужб против Беларуси, поскольку задействован весь тот арсенал, весь тот инструментарий, который уже 4 года применяется против Украины», – говорит Денис Ивашин из «Информнапалма» (Беларусь).

Деятельность хакеров во всех трех случаях обращается к работе межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере, которая была создана менее года назад ради большего контроля над информационным пространством внутри Беларуси. Ведь согласно исследованиям, российские СМИ все еще остаются в Беларуси наиболее популярными и влиятельными.

«У белорусских властей довольно специфическое понимание безопасности. Это, скорее, понимание внутренней безопасности, ограждения себя от каких-то информационных потоков», – отмечает аналитик «East Center» (Варшава) Вероника Лапутька.

Новый виток кибератак на белорусских чиновников и государственные учреждения имеет и предысторию. В прошлом году неизвестные взломали аккаунты в «Twitter» Минского, Могилевского и Гомельского управлений внутренних дел. Информация, которую поместили хакеры, как и на этот раз, касалась российско-белорусских отношений.

 
 
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Два белорусских чиновника, а вслед за ними и Следственный комитет стали жертвами хакеров.
 
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