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Подходит к завершению роспись стен в Храме Всех Святых
Новости Беларуси. С божьей помощью. Роспись стен в Храме Всех Святых подходит к концу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новый облик приобретет центральная часть храма. Эскизы для росписи создавались на основании информации из краеведческого и исторического музеев. В результате в единое целое сплелись наши религиозные и национальные традиции. Здесь и символические васильки, и элементы слуцких поясов. Кстати, над росписью работают российские мастера из Палеха.
Алексей Аверин, бригадир иконописной мастерской:
Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода:
До полного завершения осталось расписать последнюю часть основного пространства. Она посвящена белорусским храмам. На стенах изобразят как культовые сооружения древности, так и те, что сохранились до наших дней. По соседству с ними поместят изображения белорусских святых. Завершить роспись планируют к середине июля.
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Новости Беларуси. С божьей помощью. Роспись стен в Храме Всех Святых подходит к концу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Новый облик приобретет...
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