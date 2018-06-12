Белоруски завоевали две бронзы на чемпионате Европы по боксу

Белоруски Яна Бурим (51 кг) и Виктория Кебикова (81 кг) завоевали бронзовые награды на чемпионате Европы по боксу, который проходит в Софии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе федерации этого вида спорта.



В весовой категории до 51 кг Яна Бурим пробилась в полуфинал турнира, одержав победы над испанкой Андреей Лашерас-Ланос и Лизой Сандебьер из Швеции. Однако в битве за выход в финал белоруска уступила сопернице из Турции Бусе Наз-Айдемир и заняла третье место.

Виктория Кебикова, обеспечившая себе место на пьедестале почета после успеха в поединке с немкой Ириной Шонбергер, проиграла в ½ Марие Ураковой из России, которая, по мнению судей, провела большее количество точных ударов в ходе поединка.

В шаге от пьедестала почета континентального форума остановились белоруски Юлия Апанасович (54 кг), Галина Бруевич (57 кг), Алла Яршевич (60 кг), Антонина Аксенова (64 кг).

Как отметили в федерации бокса, женская команда повторила достижение двухлетней давности, когда также в активе спортсменок было две бронзовые медали.

В чемпионате Европы в Софии принимают участие 146 спортсменок из 33 стран. Финальные бои пройдут 12 июня.