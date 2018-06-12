ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белоруски завоевали две бронзы на чемпионате Европы по боксу

12.06.2018 21:58 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белоруски Яна Бурим (51 кг) и Виктория Кебикова (81 кг) завоевали бронзовые награды на чемпионате Европы по боксу, который проходит в Софии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе федерации этого вида спорта.


В весовой категории до 51 кг Яна Бурим пробилась в полуфинал турнира, одержав победы над испанкой Андреей Лашерас-Ланос и Лизой Сандебьер из Швеции. Однако в битве за выход в финал белоруска уступила сопернице из Турции Бусе Наз-Айдемир и заняла третье место.

Виктория Кебикова, обеспечившая себе место на пьедестале почета после успеха в поединке с немкой Ириной Шонбергер, проиграла в ½ Марие Ураковой из России, которая, по мнению судей, провела большее количество точных ударов в ходе поединка.

В шаге от пьедестала почета континентального форума остановились белоруски Юлия Апанасович (54 кг), Галина Бруевич (57 кг), Алла Яршевич (60 кг), Антонина Аксенова (64 кг).

Как отметили в федерации бокса, женская команда повторила достижение двухлетней давности, когда также в активе спортсменок было две бронзовые медали.

В чемпионате Европы в Софии принимают участие 146 спортсменок из 33 стран. Финальные бои пройдут 12 июня.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белоруски Яна Бурим (51 кг) и Виктория Кебикова (81 кг) завоевали бронзовые награды на чемпионате Европы по боксу, который проходит в Софии.
 
Новости дня
Новости разные
 
Изменения в расписании автобусов №№ 3, 5, 16, 33, 39, 42, 43
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2018
Инфа-Курьер
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика