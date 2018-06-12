ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Футболистки женской сборной Беларуси разгромно проиграли Швейцарии в квалификации ЧМ-2019

12.06.2018 21:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Футболистки женской сборной Беларуси потерпели шестое поражение в отборочном турнире чемпионата мира 2019 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: АБФФ

Сегодня в домашнем матче на стадионе ФК «Минск» команда Эдуарда Деменковца встречалась с лидером второй квалификационной группы сборной Швейцарии и проиграла с крупным счетом 0:5.

Судьба встречи была предрешена в первой половине, когда в воротах Натальи Воскобович побывали три мяча. После перерыва гостьи отличились еще дважды.

В 7 встречах белоруски одержали всего одну викторию, одолев у себя дома Албанию с минимальным счетом 1:0.

В другом сегодняшнем поединке польские футболистки в Кельце выигрывали у шотландок 1:0, но не удержали победу, уступив 2:3.

Заключительный матч белорусская сборная проведет 31 августа на своем поле против команды Польши.

Турнирное положение в группе 2: Швейцария — 18 очков (6 матчей; разница мячей — 20−3), Шотландия — 15 (6; 15−5), Польша — 7 (6; 12−11), Албания — 4 (7; 5−20), Беларусь — 3 (7; 4−17).

В финальную часть чемпионата мира от Европы выйдут победители семи квалификационных групп. Еще одну путевку разыграют между собой четыре лучшие команды из занявших вторые места.

Финальная стадия женского ЧМ, в котором выступят 24 команды, пройдет с 7 июня по 7 июля 2019 года на футбольных аренах Франции, команда которой освобождена от отборочных игр.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футболистки женской сборной Беларуси потерпели шестое поражение в отборочном турнире чемпионата мира 2019 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Новая линейка шоколада «Президент Эксклюзив» поступила в продажу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2018
Инфа-Курьер
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика