ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Мы – первый ресторан «на костях». У «Поедем поедим» появился неофициальный Инстаграм

12.06.2018 23:20 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Напомним, что против открытия ресторана выступают активисты и общественность. Судя по содержанию, неофициальный. Фотографии заведения соседствуют с фото из Куропат и скринами статей про урочище. Подписи к фотографиям соответствующие. В общем, лучше один раз увидеть.

«Ландшафт ресторана идеально сочетается с могилами расстрелянных».

«Ещё недавно на территории можно было найти настоящие человеческие кости».

«Проведите у нас своё торжество или юбилей - в компании с сотнями убитых невинных людей».

«Идеально спланированная архитектура на минуту заставит вас забыть о том, что вы - в центре огромного кладбища».

«Здесь царит такая тишина, что вы даже сможете услышать крики расстрелянных и похороненных».

«Мы - первый в своём роде и единственный настоящий ресторан в категории «на костях»».

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напомним, что против открытия ресторана выступают активисты и общественность. Судя по содержанию, неофициальный. Фотографии заведения соседствуют с фото из...
 
Новости дня
Новости разные
 
На станции метро «Автозаводская» закроют некоторые выходы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2018
Mir24.TV Belarus
Заря над Неманам
Инфа-Курьер
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика