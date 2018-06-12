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«Мы – первый ресторан «на костях». У «Поедем поедим» появился неофициальный Инстаграм
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Напомним, что против открытия ресторана
«Ландшафт ресторана идеально сочетается с могилами расстрелянных».
«Ещё недавно на территории можно было найти настоящие человеческие кости».
«Проведите у нас своё торжество или юбилей - в компании с сотнями убитых невинных людей».
«Идеально спланированная архитектура на минуту заставит вас забыть о том, что вы - в центре огромного кладбища».
«Здесь царит такая тишина, что вы даже сможете услышать крики расстрелянных и похороненных».
«Мы - первый в своём роде и единственный настоящий ресторан в категории «на костях»».
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Напомним, что против открытия ресторана выступают активисты и общественность. Судя по содержанию, неофициальный. Фотографии заведения соседствуют с фото из...
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