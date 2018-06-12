«Мы – первый ресторан «на костях». У «Поедем поедим» появился неофициальный Инстаграм

Напомним, что против открытия ресторана выступают активисты и общественность. Судя по содержанию, неофициальный. Фотографии заведения соседствуют с фото из Куропат и скринами статей про урочище. Подписи к фотографиям соответствующие. В общем, лучше один раз увидеть.

Публикация от Поедем Поедим Ресторан (@poedempoedimrestaurant) 7 Июн 2018 в 11:15 PDT

«Ландшафт ресторана идеально сочетается с могилами расстрелянных».

Публикация от Поедем Поедим Ресторан (@poedempoedimrestaurant) 7 Июн 2018 в 11:14 PDT

«Ещё недавно на территории можно было найти настоящие человеческие кости».

Публикация от Поедем Поедим Ресторан (@poedempoedimrestaurant) 7 Июн 2018 в 11:12 PDT

«Проведите у нас своё торжество или юбилей - в компании с сотнями убитых невинных людей».

Публикация от Поедем Поедим Ресторан (@poedempoedimrestaurant) 7 Июн 2018 в 11:11 PDT

«Идеально спланированная архитектура на минуту заставит вас забыть о том, что вы - в центре огромного кладбища».

Публикация от Поедем Поедим Ресторан (@poedempoedimrestaurant) 7 Июн 2018 в 10:59 PDT

«Здесь царит такая тишина, что вы даже сможете услышать крики расстрелянных и похороненных».

Публикация от Поедем Поедим Ресторан (@poedempoedimrestaurant) 7 Июн 2018 в 10:58 PDT

«Мы - первый в своём роде и единственный настоящий ресторан в категории «на костях»».