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Долг за газ и рисунки на обоях: за что в Беларуси можно лишиться детей?
Могут ли у многодетной женщины из Беларуси забрать детей из-за больной собаки и старых обоев?
За первый квартал 2018 года 654 ребенка в Беларуси отобрали у родителей, признав их нуждающимися в государственной защите.
Многодетная мать Антонина Шайнюк из Гомеля боится, что ее дети окажутся в их числе после визита директора школы.
В школу поступил сигнал о задолженности за газ и антисанитарии в квартире Антонины. В результате проверки педагог отметила проблемы - грязные обои с детскими рисунками и запах от старой собаки.
Министерство образования рассматривает такие визиты как важную часть мониторинга положения детей, позволяющего выявить проблемы и помочь семье, не доводя ситуацию до крайности.
Критики настаивают, что у властей нет достаточно четких критериев для того, чтобы определить, нуждается ребенок в государственной защите или нет.
Видео Русской службы
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Могут ли у многодетной женщины из Беларуси забрать детей из-за больной собаки и старых обоев?
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