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Очереди из машин образовались на границе Беларуси с Россией
Многокилометровые очереди из транспорта образовались на выезде из Беларуси в Россию.
"В Дубровенском районе на границе с Россией образовалась очередь из машин в 15 км", - сообщил госагентству
По его словам, пробка образовалась на трассе М1 Минск-Брест-Москва. Около 19.00 протяженность автоколонны на дороге составляла почти 20 км.
В настоящее время здесь в усиленном режиме работают сотрудники Госавтоинспекции, которые обеспечивают дорожную безопасность в плане предупреждения ДТП, своевременного продвижения колонны и недопущения образования заторов на дороге.
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Многокилометровые очереди из транспорта образовались на выезде из Беларуси в Россию. "В Дубровенском районе на границе с Россией образовалась очередь из машин в 15...
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