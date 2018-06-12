Беларусь и Нидерланды подписали соглашение о сотрудничестве в таможенных делах

Двустороннее соглашение о сотрудничестве и взаимной административной помощи в таможенных делах подписано между правительствами Беларуси и Нидерландов во вторник, сообщили в Государственном таможенном комитете.

"Документ разработан в целях установления договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества, его положениями определяются основные принципы и формы взаимной помощи, а также порядок взаимодействия при представлении информации, необходимой для пресечения и расследования правонарушений", - говорится в сообщении ГТК.

Это первое двустороннее соглашение, регулирующие подобные вопросы, участниками которого являются Беларусь и Нидерланды, отметили в комитете.

Соглашение подписали председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько и посол Королевства Нидерландов в Республике Польша (Республике Беларусь по совместительству) Рональд ван Дартел.

"Сегодняшняя встреча позволит определить перспективные направления и конкретные шаги взаимодействия таможенных органов Беларуси и Нидерландов, учитывая, что ранее наше сотрудничество строилось исключительно в рамках Всемирной таможенной организации. Уверен, что в перспективе практическая реализация данного Соглашения будет содействовать унификации и гармонизации таможенных процедур, позволит повысить эффективность и результативность выполнения таможенными органами двух государств стоящих перед ними задач", - приводятся в сообщении слова Ю.Сенько.