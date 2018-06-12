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Интернет взорвало видео с «отваливающейся» бровью премьер-министра Канады

13.06.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Премьер-министра Канады Джастина Трюдо заподозрили в том, что он использует накладные брови. Причиной этого стало видео с пресс-конференции на саммите G7.

Зрители отметили, что во время выступления политика одна его бровь заметно «сползла» вниз. Этот инцидент породил много шуток и мемов.

Пользователи делятся догадками и пытаются понять истинную причину конфуза. Одни думают, что всё дело в неудачно нанесённом гриме, другие же полагают, что это всего лишь оптическая иллюзия.

 
 
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​Премьер-министра Канады Джастина Трюдо заподозрили в том, что он использует накладные брови. Причиной этого стало видео с пресс-конференции на саммите G7.
 
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