Интернет взорвало видео с «отваливающейся» бровью премьер-министра Канады

Премьер-министра Канады Джастина Трюдо заподозрили в том, что он использует накладные брови. Причиной этого стало видео с пресс-конференции на саммите G7.

Зрители отметили, что во время выступления политика одна его бровь заметно «сползла» вниз. Этот инцидент породил много шуток и мемов.

Пользователи делятся догадками и пытаются понять истинную причину конфуза. Одни думают, что всё дело в неудачно нанесённом гриме, другие же полагают, что это всего лишь оптическая иллюзия.