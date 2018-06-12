Учёные зафиксировали падение среднего уровня IQ

Исследователи зафиксировали, что до 70-ых годов прошлого столетия уровень IQ стабильно повышался, но потом произошёл «перелом» и коэффициент интеллекта стал медленно, но безостановочно падать.

Если для рождённых в конце 60-ых средний показатель IQ ровнялся 102,3 пунктам, то за 20 лет он упал до 99,1 пункта. Исследователи обеспокоены тем, что с каждым годом эта цифра становится всё меньше и меньше.

Учёные объясняют этот феномен различными факторами, но не могут прийти к единому мнению. Некоторые считают, что население планеты глупеет из-за ухудшения качества образования в учебных заведениях и внутри семей, другие полагают, что из-за нездорового питания и ухудшения здоровья, третье же склоняются к тому, что всему виной воздействие СМИ.