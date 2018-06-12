ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Учёные зафиксировали падение среднего уровня IQ

13.06.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Исследователи зафиксировали, что до 70-ых годов прошлого столетия уровень IQ стабильно повышался, но потом произошёл «перелом» и коэффициент интеллекта стал медленно, но безостановочно падать.

Если для рождённых в конце 60-ых средний показатель IQ ровнялся 102,3 пунктам, то за 20 лет он упал до 99,1 пункта. Исследователи обеспокоены тем, что с каждым годом эта цифра становится всё меньше и меньше.

Учёные объясняют этот феномен различными факторами, но не могут прийти к единому мнению. Некоторые считают, что население планеты глупеет из-за ухудшения качества образования в учебных заведениях и внутри семей, другие полагают, что из-за нездорового питания и ухудшения здоровья, третье же склоняются к тому, что всему виной воздействие СМИ.

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
​Исследователи зафиксировали, что до 70-ых годов прошлого столетия уровень IQ стабильно повышался, но потом произошёл «перелом» и коэффициент интеллекта стал...
 
Новости дня
Новости разные
 
Готово ли государство нести ответственность за смерь Александра Коржича?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2018
Инфа-Курьер
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика