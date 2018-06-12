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Из-за засухи Беларусь может лишиться значительной части урожая
Если погода не изменится в ближайшее время, то страна может потерять значительную часть урожая.
В Беларуси в течение месяца не наблюдалось существенных осадков. Специалисты сообщают, что уровень влаги в почве катастрофически низкий – это не позволяет зерновым культурам и картофелю расти и развиваться в нормальных условиях. На некоторых полях у растений желтеют и засыхают листья и стебли.
Особенно от недостатка влаги страдают картофель и кукуруза. Из-за засухи могут измениться планы аграриев по уборке урожая.
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Если погода не изменится в ближайшее время, то страна может потерять значительную часть урожая.
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