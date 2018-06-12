Байкер «вернул» выброшенный окурок водителю автомобиля в Минске

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Мотоциклист не стерпел безобразного поведения водителя и заставил того убрать за собой. Инцидент запечатлел на видео один из очевидцев случившегося.

Байкер увидел, как водитель Skoda Octavia на светофоре выбросил в окно на проезжую часть окурок. Мужчина слез с мотоцикла и «вернул» недокуренную сигарету её законному владельцу.

«Этот парень на красном мотоцикле сегодня мой Герой! Чистота в нашем городе начинается с нас! Свой мусор, свои бычки, господа, возите с собой!» — написала на своей странице в социальной сети автор видео.